İçişleri, Ukrayna'dan yapılan tahliyelerin bilançosunu açıkladı

Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
Vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü
Vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü
Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz
Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz
Doçentlik başvuru ücreti yüzde 49 artırıldı
Doçentlik başvuru ücreti yüzde 49 artırıldı
Erdoğan talimat verdi: Muayene süreleri düzenlenecek
Erdoğan talimat verdi: Muayene süreleri düzenlenecek
Yüzde 233 zam geldi! Otobüsler dolmuyor
Yüzde 233 zam geldi! Otobüsler dolmuyor
'Aşağılayıcı ifade' paylaşan öğretmenin sözleşmesi askıya alınacak
'Aşağılayıcı ifade' paylaşan öğretmenin sözleşmesi askıya alınacak
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişleri, Ukrayna'dan yapılan tahliyelerin bilançosunu açıkladı

Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşımız tahliye edildi. Azerbaycan ve diğer kardeş ülkelerden kardeşlerimizin tahliyesine de ülkemiz destek olmaktadır. Pek çok ülkenin tahliye çalışmalarına da destek verilmektedir. Aynı şekilde güzergah üzerinde bulunan ülkeler de sınır kapılarından rahatlıkla geçiş için vize geçiş kolaylığı sağlamaktadır

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 10:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'ya yönelik şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik içeriğinde sonbahar-kış ve eren kış operasyonlarını da barındıran operasyonlarımızda bulunan kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 terörist şubat ayı içerisinde etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır.

Şubat ayı netice itibarıyla uyuşturucu ile mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Gerçekleştirilen 16 bin 441 operasyonda 21 bin 283 kişi gözaltına alınmış bin 482 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

KADES uygulamamızda 3 milyon 307 bin 233 indirme sayısına eriştik ve bu uygulama sayesinde bugüne kadar 325 bin 842 ihbar aldık.

Bu yıl hedefimizde erkekler de var. Türkiye'de erkeklere kadına şiddet konusunda neler yapmamaları konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Kadın cinayetlerinde geçen aya göre yüzde 35'lik bir azalma sağlandı. Şubat ayında maalesef 17 kadınımız hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim, 1 sayısı bile bu alanda fazladır bizim için. Bugüne kadar elektronik kelepçe kararı verilerek takip kararı verilen vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir. 8 Mart'a yaklaştığımız bugünlerde çağrımızı yapmak isteriz; Biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Milletimizin de desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

UKRAYNA'DAN TAHLİYELER

Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşımız tahliye edildi. Azerbaycan ve diğer kardeş ülkelerden kardeşlerimizin tahliyesine de ülkemiz destek olmaktadır. Pek çok ülkenin tahliye çalışmalarına da destek verilmektedir. Aynı şekilde güzergah üzerinde bulunan ülkeler de sınır kapılarından rahatlıkla geçiş için vize geçiş kolaylığı sağlamaktadır.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı
Türkiye Adalet Akademisi, Türk ve yabancı hakimlerle savcılara eğitim verecek
Türkiye Adalet Akademisi, Türk ve yabancı hakimlerle savcılara eğitim verecek
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
İçişleri Bakanlığı: Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vaka takip ediliyor
İçişleri Bakanlığı: Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vaka takip ediliyor
M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaki son ray kaynatıldı
M7 Kabataş-Mecidiyeköy metro hattındaki son ray kaynatıldı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro işlemlerinde uygulanan norm kadro süreçleriyle ilgili bazı iyileştirmeler yaptı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını bir ay geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
2022'nin en çok satan araba modelleri

2022'nin en çok satan araba modelleri

İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...