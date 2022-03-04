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Boğaziçi Rektörü'nün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevine son verilen akademisyen Can Candan, mahkemenin durdurma kararı vermesiyle birlikte görevine geri döneceğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 10:23
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Boğaziçi Rektörü'nün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Naci İnci'nin henüz rektör vekiliyken 16 Temmuz 2021'de görevden aldığı Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan, 13 Ağustos 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Eğitim-Sen'in de müdahil olduğu davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi 20 Ocak 2022'de yürütmenin durdurulması isteminin reddine ikinci kez karar vermişti. Karara itiraz eden Candan'ın başvurusunu değerlendiren Yedinci İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat günü oy çokluğu ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Öğretim görevlisi Candan, kararı dün (3 Mart) avukatı Fırat Kuyurtar'ın kendisine bildirdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında Candan,

"Mesnetsiz iddialarla, haksız, hukuksuz bir şekilde 14 yıl hizmet verdiğim Boğaziçi Üniversitesi'nde 'görevden alınma'mın 227. gününde mahkemeden yürütmenin durdurulması kararının haberini aldım! Tüm Türkiye'de özerk, özgür, demokratik üniversite için kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

dedi.

Candan, avukatlarına, davaya müdahil olan Eğitim-Sen'e ve Boğaziçi Üniversitesi'nde direnen meslektaşları ve öğrencilere teşekkür etti.

Can Candan,

"İşe iade davası devam ediyor. Bu ara karar, birinci mahkemenin ret kararını ikinci kez bozan bölge idare mahkemesi tarafından verildi. Esas karar verilene kadar bu karar değişmeyecek. Yani esas karar verilene kadar görevime dönüyorum"

açıklamasında bulundu.

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