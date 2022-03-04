Akrep Nalan hayatını kaybetti

Bodrum'da yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

Acı haberi menajer Özgür Aras sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Akrep Nalan sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.Akrep Nalan daha önce şunları söylemişti:

"İNSAN BÖYLE GÜNLERDE NE KADAR SEVİLDİĞİNİ DAHA İYİ ANLIYOR"

"Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum."