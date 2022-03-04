Kilise duvarında oynamışlardı sanıklar beraat etti

İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkıp erik dalı oynayan ve haklarında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3 sanık hakkında mahkeme kararını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VE KAMUOYUNDAN TEPKİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 12 Temmuz 2021 günü günü gece 01.30 sularında Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun adlı 3 arkadaş geldi. Yılmaz araçtan müzik açtı, arkadaşları ise bir skandala imza attı. Kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp erik dalı oynadı. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birliğimize, beraberliğimize bir provakasyon olarak görüyorum. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir" diyerek tepki gösterdiği olay, diğer siyasilerce ve kamuoyu nezdinde de büyük tepki topladı.

BİRER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, ibadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama eyleminin kamu barışını bozucu mahiyette olduğu değerlendirmesi yaptı. Şüphelilerin eylemlerini kabul ettiğini belirten savcılık, 3 isim hakkında da 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan birer yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"KAMUOYUNDA TEPKİ TOPLADI, SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme ise kararını verdi. Eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ve çok sayıda vatandaş tarafından sosyal medya vasıtasıyla eleştirildiğini belirten mahkeme, sanıkların suçu kabul etmediği ve suç kastıyla hareket etmediklerine dair ifade verdiklerini belirtti.

"ALKOLLÜYDÜK" SAVUNMASI

Sanıklardan Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un alkollü olduklarını, arabada müzik açtıklarını, etrafın kalabalık olduğunu söylediği ve Kadıköy'de eğlence olduğunu, bir an etraftakilerin de dans etmeye başladığını, bunun üzerine kilise duvarına çıkıp kendilerinin de dans ettiklerini dini değerleri aşağılama gibi bir kasıtlarının olmadığını savundukları anlatıldı.

DUVARA ÇIKMAYAN SUÇ İŞLEMEDİ, ÇIKAN DA SUÇ KASTIYLA HAREKET ETMEDİ

Mahkeme, sanık Ozancan Yılmaz'ın kilise duvarına çıkmadığını, diğer sanıkların çıkıp oynadığını belirten mahkeme bu durumda Yılmaz'ın suç işlediğine, oynayan sanıkların da suç kastıyla hareket ettiklerine dair somut ve inandırıcı bir delil elde edilemediğini belirtti. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesini dikkate alarak beraatlarına hükmetti.

Arzu Kaya