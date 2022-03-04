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Ukrayna'da neden çok sayıda Türk öğrenci var?

Rusya'nın 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Ukrayna'da yaşayan Türkler ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Bu süreçte Ukrayna'da çok sayıda Türk öğrencinin olduğu ortaya çıktı

Eklenme : 04 Mart 2022 11:34
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Ukrayna'da neden çok sayıda Türk öğrenci var?

Ukrayna'ya giden öğrencilere eğitim danışmanlığı yapan ELT'ten İsmail Danışman'ın resmi kurumlardan aktardığı verilere göre halen Ukrayna'da okuyan 5 bin kadar Türk öğrenci bulunuyor. 2021 yılının Eylül ayında Ukrayna'da eğitime başlayan öğrenci sayısı ise 1.700'e yakın.

Türkiye'den Ukrayna'ya giden öğrenciler için eğitim danışmanlığı yapan Atlas'tan Esra Aydın ise "Türkiye'den Ukrayna'ya okumaya gidenler genellikle Harkov, Kiev ve Odessa'yı tercih ediyor" diyor.

Lviv ve Sumi'de de çok sayıda Türk öğrencinin olduğu biliniyor. Türklerin okumak için Ukrayna'yı tercih etmesinin birçok nedeni var.

Bunlardan ilki öğrencinin Türkiye'de yapılan üniversite sınavına girmeden, lise diplomasıyla Ukrayna'da istediği bölümde okuyabiliyor olması.

Esra Aydın, "Öğrenciler sınavsız bir şekilde, Ukrayna'da istediği bölümü okuyabiliyor ve cazip olan da bu" diyor.

Her ne kadar geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanları kaldırılsa da, önceki yıllarda barajı geçemeyen öğrenciler için Ukrayna iyi bir tercihti.

İsmail Danışman da Ukrayna'nın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak üniversitelerin kabul koşullarının çok kolay olmasını gösteriyor:

"Ukrayna'ya giden öğrencilerin en fazla başvurduğu bölümler tıp, diş hekimliği ve mühendislik bölümleri. Türkiye'de ve AB ülkelerinde bu bölümlere giriş için belirli kriterlerin sağlanması gerekirken Ukrayna'da dil yeterlliği olan öğrenciler bu bölümlerden çok daha kolay kabul alabilmekte". Ayrıca Ukrayna'da Ukraynaca ve Rusça olduğu gibi İngilizce eğitim fırsatı da var. Pek çok okulda dil öğrenmek için hazırlık sınıfı bulunuyor."

YAŞAM MASRAFLARI DAHA AZ

İkinci önemli kriter de, Ukrayna'da hem üniversitelerin hem de konaklama ve yaşam masraflarının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha uygun olması.

İsmail Danışman, "Türk öğrencilerin üniversite eğitimi için Ukrayna'yı tercih etmelerindeki en büyük sebep gerek hazırlık kurslarının gerekse lisans ve yüksek lisans program ücretlerinin, eğitim alabilecekleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada ya da Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha ucuz olmasıdır" diyor ve ekliyor:

"Ukrayna'da eğitim ücretleri yıllık 1.000 ila 4.500 dolar arasında değişiyor". Danışman, Ukrayna'daki yaşam masraflarının Türkiye'den de uygun olduğunu belirtiyor.

Kabul koşulları ve düşük maliyetli olması diğer ülkelerden gelen öğrenciler için de bir avantaj, o nedenle Ukrayna'da başka ülkelerden de çok sayıda öğrenci yaşıyor. Danışman, "Ukrayna'ya Türkiye haricinde Arap ülkelerinden çok fazla öğrenci gittiğini biliyoruz. Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinden dil kolaylığı olduğu için (Rusça konuşabiliyorlar) ciddi sayıda öğrenci gidiyor. İran'dan da son yıllarda büyük bir öğrenci akışı olduğunu duymaktayız" diyor.

TIP OKUYAN TÜRKİYE'DE DOKTORLUK YAPABİLİYOR

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Ukrayna'daki birçok yükseköğretim kurumundan alınan diploma Türkiye'de tanınıyor.

Doktorluk, avukatlık, mimarlık gibi meslekler, eğitimi alındığı ülke dışında icra edilecekse bazı mesleki denklik sınavlarına girilmesi gerekiyor.

Avrupa'da alınan tıp eğitiminin bazı üniversiteler haricinde Türkiye tarafından tanındığını, AB üyesi ülkelerdeki tıp fakültelerinden mezun olup halihazırda Türkiye'de doktorluk yapan öğrencileri olduğunu belirten Danışman, bunun için bir denklik başvurusu yapılması gerektiğini belirtiyor:

"YÖK son yıllarda uygulamaya koyduğu farklı sistemlerle öğrencilerin yurt dışında tıp eğitimi görüp Türkiye'de denklik alabilmeleri için, YÖK tarafından tanınan bir üniversitede eğitim almaları koşulunu getirdi. Daha önce ilk 500 üniversite arasında bir okulda, ardından ilk 1.000 üniversite arasında bir okulda eğitim alma zorunluluğu bulunuyordu".

Esra Aydın, "YÖK'ün tanıdığı okullarda okuyan öğrenciler Türkiye'ye geldiklerinde seviye tespit sınavına giriyor ve 100 üzerinden 40 puan elde ettiklerinde denkliklerini alabiliyorlar" diyor ve ekliyor:

"Ayrıca Ukrayna'daki diplomalar mavi diploma olduğu için AB ülkelerinde de geçerli. Örneğin Ukrayna'da tıp okuyan öğrenci hem Türkiye'de doktor olabiliyor hem de AB ülkelerinde"

Ancak İsmail Danışman birçok öğrencinin kabul koşulları kolay olmasına rağmen okurken zorladıkları için tıp eğitimini yarıda bırakıp başka bölümlere geçtiğini belirtiyor.

ÖĞRENCİLER ÜLKEYİ TERK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Rus orduları geçen hafta üç yönden Ukrayna'yı işgale başladı.

İlk gün Rus ayrılıkçıların fiilen kontrol ettiği Donbas bölgesinde yoğun çatışma yaşandı. Bu bölgede bulunan Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da çatışmalar ve Rusya'nın hava bombardımanı bir haftadır sürüyor. Öte yandan Rusya, güneyden Kırım üzerinden düzenlediği saldırılar sonucu Herson kentinde kontrolü ele geçirdi.

Kuzeyde ise Rus birlikleri Belarus üzerinden Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerliyor. Şehir günlerdir bombalanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti. Bunlar arasında işgalin başlamasından bu yana ülkeden ayrılmaya çalışan Türkiye vatandaşları da var. Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ülkesine dönmek isteyen vatandaşlar için çağrı yapıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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