Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti

Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
YÖK burslarına zam yapıldı
YÖK burslarına zam yapıldı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti

TZOB: Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti. Rusya-Ukrayna Savaşı ülkemizde özellikle yaş meyve sebze fiyatlarını aşağıya çekti. Acil olarak alternatif pazarlara yönelmeli, ihracatın açılması için gereken tedbirler alınmalıdır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 11:42
Yazdır
Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı geçtiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklarını değerlendirdi.

Şubatta üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 306,29 ile kabakta olduğunu belirten Bayraktar, 11 üründe fiyat farkının yüzde 200'ün üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti. Kabak 4,1 kat, elma 3,9 kat, maydanoz 3,6 kat, kuru soğan 3,4 kat, domates 3,3 kat, limon ve ıspanak 3,2 kat, portakal, kuru fasulye, sivri biber ve salatalık 3,1 kat, yeşil mercimek ve nohut 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 4 lira 38 kuruş olan kabak 17 lira 78 kuruşa, 2 lira olan elma 7 lira 76 kuruşa, 1 lira 29 kuruş olan maydanoz 4 lira 68 kuruşa, 68 kuruş olan kuru soğan 2 lira 33 kuruşa, 4 lira 44 kuruş olan domates 14 lira 78 kuruşa, 2 lira 25 kuruş olan limon 7 lira 29 kuruşa tüketiciye satıldı."

- "Marketlerde geçen ay fiyatı en fazla artan ürün karnabahar"

Şubatta markette 42 ürünün 24'ünde fiyat artışı ve 18'inde fiyat azalışı görüldüğüne işaret eden Bayraktar, "Üreticide 34 ürününün 15'inde fiyat artışı olurken 9'unda fiyat düşüşü görüldü. 10 üründe ise fiyat değişmedi. Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 64,58 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 39,34 ile marul, yüzde 32,53 ile yeşil soğan, yüzde 32,06 ile domates, yüzde 26,64 ile portakal, yüzde 23,46 ile ıspanak, yüzde 23,01 ile kabak takip etti." ifadelerini kullandı.

Markette fiyat düşüşünün yüzde 19,03 ile en fazla maydanozda gerçekleştiğini belirten Bayraktar, bunu yüzde 11,74 ile elma, yüzde 9,72 ile yeşil mercimek, yüzde 8,15 ile nohut, yüzde 7,64 ile beyaz peynirin izlediğini aktardı.

- Üreticide fiyatı en çok düşen ürün maydanoz

Bayraktar, geçen ay üretici fiyatlarında havuç, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağında değişim olmazken maydanozun yüzde 54,51 ile fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirtti.

Fiyat düşüşünde ikinci sırada yüzde 34,90 ile patlıcanın geldiğine işaret eden Bayraktar, bunu yüzde 24,70 ile kabak, yüzde 20,59 ile sivri biber, yüzde 19,71 ile salatalık, yüzde 10,53 ile mandalina, yüzde 6,58 domatesin izlediğini kaydetti.

Bayraktar, "Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 75,48 ile marulda görüldü. Maruldaki fiyat artışını yüzde 58,63 ile yeşil soğan, yüzde 56,13 ile portakal, yüzde 41 ile karnabahar, yüzde 23,39 ile beyaz lahana, yüzde 12,50 ile limon takip etti." bilgisini paylaştı.

- "Tarım sektöründe pozitif ayrımcılık istiyoruz"

Söz konusu fiyat değişimlerinin nedenlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Karnabahar, beyaz lahana, pırasada hasadın sonuna gelinmesiyle ürün arzı azalmıştır. Bu durum fiyatları yukarı yönlü etkilemektedir. Kuru soğanda bu sezon rekolte yüksektir. Sandıklı bölgesinde ise kuru soğanda alıcı bulunmadığından soğan tarlada kalmıştır. Maydanoz, patlıcan, sivri biber, kabak, salatalık ve domateste ocak ayındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatlar fazla artmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı ülkemizde özellikle yaş meyve sebze fiyatlarını aşağıya çekti. Yaş sebze ve meyve ihracatının düşmesi üretimimizi düşürür. Üreticinin üretimi bırakması birkaç ay sonra yaş sebze ve meyve fiyatlarının aşırı bir şekilde artmasına neden olur. Acil olarak alternatif pazarlara yönelmeli, ihracatın açılması için gereken tedbirler alınmalıdır."

Bayraktar, uluslararası kriz ve salgından kaynaklanan fiyat artışlarının önüne geçmenin tek yolunun üretimi artırmak olduğunu belirterek, bunun için tarım sektöründe üreticinin desteklenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi adına pozitif ayrımcılık istedi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda dünya fiyatlarının aşırı yükseldiğine işaret eden Bayraktar, bu ürünlerde arz sorunu olduğunu ve ülkede ekilmedik bir karış arazi dahi bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

- "Zeytinlikler korunmalı"

Bayraktar, 1 Mart 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında da görüşlerini paylaşarak, şunları ifade etti:

"Madencilik faaliyetleri için zeytinlik alanların kullanılmasına izin verilmesi sektörümüz ve ülkemiz için büyük bir kayıp olacaktır. Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasının ardından bahçenin yeniden tesis edilmesi, üretimin ekonomik değer kazanması için geçecek süre, ekosistemin yeniden sağlanması kolay olamayacaktır. Zeytinlik alanların yok olmasının önünü açan bu uygulamadan mutlaka vazgeçilmelidir. Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada 4. sırada gelmektedir. Bu düzenlemeyle önemli bir tarım, sanayi, ticaret ve istihdam alanı olan zeytincilik sektörü büyük ölçüde zarar görecektir. Zeytinciliğimizin geleceğinin ve sektöre yapılan büyük yatırımların heba olmaması açısından zeytinlikler korunmalıdır."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
İnsansız hava araçları geliştiriliyor...Selçuk Bayraktar açıkladı
İnsansız hava araçları geliştiriliyor...Selçuk Bayraktar açıkladı
Dolar/TL 14,19 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,19 seviyelerinde işlem görüyor
'2022 ilk çeyreği büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor.'
'2022 ilk çeyreği büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor.'
Kentsel dönüşümle 825 bin riskli yapı yenileniyor
Kentsel dönüşümle 825 bin riskli yapı yenileniyor
Togg'un Mobilite Hızlandırma Programı başvuruları 13 Mart'a kadar sürüyor
Togg'un Mobilite Hızlandırma Programı başvuruları 13 Mart'a kadar sürüyor

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro işlemlerinde uygulanan norm kadro süreçleriyle ilgili bazı iyileştirmeler yaptı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını bir ay geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
2022'nin en çok satan araba modelleri

2022'nin en çok satan araba modelleri

İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...