18 günlük eşini silahla vuran polise 31 yıl hapis
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşini tabancayla başından vuran polis memuru, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 12:36
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşi Sevgi Nur Aktaş'ı tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık, eşini vurmadığını ve onu çok sevdiğini söyledi. Sanığı dinleyen mahkeme, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı suçlarından' 31 yıl hapis cezasına hükmetti.
Olay günü eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevgi Nur Aktaş'ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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