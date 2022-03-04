Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik yaptığı hassas çalışmalar sonucunda, örgütün kırsal alanına eleman temin etmek için gençlik yapılanması adı verilen oluşuma ideolojik eğitim verdiği tespit edilen zanlılara yönelik bugün Diyarbakır merkezli 5 ilde 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyaller ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.