Karar açıklandı...Balyoz kumpası sanıklarına ceza yağdı
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 14:30
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
Balyoz planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a, 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız