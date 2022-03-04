THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı
Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 14:38
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yolcularımızın Dikkatine;TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) March 4, 2022
T.C. İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.
Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir.