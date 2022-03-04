Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti

Bakanlar Soylu ve Özer, tatbikata Yenimahalle'deki Haydar Aliyev Ortaokulu'ndan katıldı. Tatbikat sırasında öğrencilerin tahliye edilmesine eşlik ederek toplanma alanına geçen Bakanlar Soylu ve Özer, diğer illerde gerçekleştirilen tatbikatı okulun bahçesine kurulan ekranlardan izledi.

Tatbikatın ardından konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu söyledi. Son dönemlerde deprem ve diğer afetlerle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Soylu, 2019 ve 2020'nin afetlere hazırlık, 2021'in ise afet eğitim yılı ilan edildiğini, bu kapsamda 56 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Okullarda yapılan tatbikatın afet eğitimlerinin tamamlayıcısı olduğunu dile getiren Soylu, afetlerde neler yapılacağının gelecek nesillere aktarılacağını anlattı. Afet tatbikat yılı ilan edilen 2022'de 54 bin 302 tatbikat yapılacağını ifade eden Soylu, "Bu yıl sonuna doğru büyük Türkiye tatbikatı yapacağız." bilgisini paylaştı.

Tatbikata katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Soylu, geçen yıl yaklaşık 1 milyon öğretmenin afet eğitimi aldığını dile getirdi. Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde de öğretmenlerin önemli görevler üstelendiğine işaret etti.

"Yaklaşık 14 milyon öğrenci tatbikata katıldı"

Bakan Özer de bugünkü deprem tatbikatının yaklaşık 14 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin katılımıyla ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı yapıldığını belirtti. Daha sonra Bakanlar Soylu ve Özer, Afet Tatbikatları Protokolü'nü imzaladı.

"2022'de tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız"

Özer, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 17 yıldır 3,5 milyar liralık bütçeyle okulların güçlendirilme çalışmalarının yürütüldüğünü ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapıldığını bildirerek şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 2 bin okul binası güçlendirildi ve bunların 865'i son 2 yıl içerisinde güçlendirildi. Yine yaklaşık 459 okul binamız yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı. Bunun da 100'ü son 2 yıl içerisinde gerçekleşti. Protokol kapsamında 2022'de tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız ve yıkılan okul binaları yerine de yeni okullarımızı ikame edeceğiz."

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Özer, "Bugün itibarıyla afet güvenli okul ile afet ve acil durum eğitimini uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerinin tamamına ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy, Petek Aşkar, Nazif Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer katıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde AFAD yetkililerinin de katıldığı deprem tatbikatı düzenlendi.

75. Yıl İlkokulu'ndaki tatbikatta, sirenlerin çalmasının ardından öğrenciler sıraların kenarında kendilerini korumaya aldı.

Öğretmenlerin yönlendirmesiyle sırayla ve seri şekilde sınıflarından ayrılan öğrenciler, okulun bahçesindeki alanda toplandı.

Tatbikat sırasında öğrenciler dışarı çıkarken 1. sınıf öğrencisi Osman Pamir, okulun maskotu haline gelen kediyi de kucağına alarak koşmaya başladı. Bu sırada çocuğun elinden kurtulan kedi, merdivenlerin önündeki cama çıktı. 1. sınıf öğrencisi Ahsen Nur Gül'ün de penceredeki kediyi kucağına alarak okulun bahçesine çıkarması kameralara yansıdı.

Okul bahçesine çıkan öğrencilere, yetkililerin bilgi vermesinin ardından tatbikat tamamlandı.

Kocaeli

İzmit ilçesindeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasının ardından öğrenciler okul bahçesinde toplandı.

Daha sonra okul bahçesinde UMKE, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karamürsel ilçesinde de Amiral Karamürsel Ortaokul ve İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler, siren çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı.

İkinci siren sesinin duyulmasıyla da öğrenciler okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Karabük

Karabük'te Şehit Mehmet Esen Ortaokulu'nda yapılan tatbikatta, deprem anında öğrencilere sınıflarında "çök, kapan, tutun" hareketi gösterildi.

Daha sonra öğrenciler, sınıflarından çıkarak okulun bahçesinde toplandı.

Tatbikata, Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve yetkililer katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi.

Kent genelinde 458 okulda, 8 bin 492 personel ve 93 bin 188 öğrencinin tatbikata katıldığı öğrenildi.

Düzce

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta, deprem anında öğrencilere sınıflarında "çök, kapan, tutun" hareketi gösterildi.

Belli bir süre bekledikten sonra okul kontrollü şekilde tahliye edildi.

Okul bahçesinde kümelenen öğrencilere, AFAD ekipleri deprem çadırı kurdururken, İl Özel İdaresi personeli binadaki hasarları tespit etmek için çalışma gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri de deprem sonrası oluşabilecek yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğrencilere uygulamalı gösterdi.

Tatbikatın ardından Türk Kızılayı öğrencilere ikramda bulundu.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve kurum müdürleri, Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş'un öğrenciler ve protokol üyelerine deprem anında yapılması gerekenleri anlatmasından sonra tatbikat gerçekleşti.

Siren çalınmasıyla öğrenciler, "çök, kapan, tutun" hareketlerini yaptı, ardından kontrollü şekilde okulun bahçesine çıktı.

Trakya

Edirne'de Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem anını belirten siren çaldığında derste olan öğrenciler sıralarının yanına başına kitap ya da defterle koruyarak çömeldi.

İkinci sirenin çalınmasının ardından öğrenciler hızlı şekilde okuldan tahliye edildi.

Kırklareli'nde Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda da tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği siren çaldı.

Vali Osman Bilgin ile öğrenciler ilk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayıp okul bahçesine tahliye edildi.

Tekirdağ'da da Tekirdağ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği deprem sirenin çalmasının ardından Vali Yıldırım ile öğrenciler sınıf içerisinde sıraların yanlarına çöktükten bir süre sonra dışarı çıktı.

Ege

İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikata, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ve öğrenciler katıldı.

8-A sınıfının dersine giren İzmir Valisi Köşger, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kariyer hedeflerini soran Köşger, vali olmak istediğini söyleyen Muhammet Çiftçi'nin yanına oturarak sirenin çalmasını bekledi.

Sirenin çalmasıyla protokol üyeleri ve öğrenciler, sıraların arasına çöktü. Tatbikat, bahçede toplanılmasıyla son buldu.

Uşak'ta, Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'ndaki tatbikata katılan Vali Funda Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatlar sayesinde öğrencileri afet ve acil durumlara karşı hazırladıklarını, böylelikle toplumsal farkındalığın da arttığını söyledi.

Denizli'de de 793 okuldaki deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Pamukkale ilçesinde bulunan Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu'ndaki tatbikata Vali Ali Fuat Atik ve kent protokolü katıldı.

Manisa'da Yunusemre ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki tatbikata katılan Vali Yaşar Karadeniz de gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin 4 dakika gibi bir süre içinde paniğe ve korkuya kapılmadan başarıyla okulu boşalttığını söyledi.

Aydın'da Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki tatbikata katılan Vali Hüseyin Aksoy da kentin birinci derece deprem bölgesi içinde yer aldığına dikkati çekti.

İç Anadolu

İçişleri Bakanlığınca Deprem Haftası kapsamında ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı", Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Kırıkkale'de okullarda yapıldı.

Yozgat'ta Erdoğan Akdağ Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikat öncesi, öğrencilere deprem anında yapılaması gerekenler anlatıldı.

Kırşehir'deki tatbikat merkez Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem sirenlerinin çalmasıyla AFAD ekipleri, öğrencileri güvenli şekilde okul bahçesine çıkardı.

Kayseri'de Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikata 690 öğrenci, 52 öğretmen katıldı.

Kent genelinde 1067 okulda, 307 bin 949 öğrenci, 20 bin 519 öğretmen ile 2 bin 71 personelin katılımıyla benzer tatbikat yapıldı.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tatbikat düzenlendi.

Senaryoya göre, il merkezinde 6 büyüklüğünde 15 saniye süren deprem meydana geldi.

Yaklaşık 2 dakika sonra çalan tahliye sireniyle okulda bulunan öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri bina dışına tahliye edildi. Depremzedelere, açık alanda kurulan çadırlarda yiyecek ve içecek dağıtıldı.

Niğde'de 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta, siren çalınmasının ardından öğrenciler, bahçedeki toplanma alanında bir araya geldi. Bazı hafif yaralı öğrenciler ve öğretmenler, arkadaşlarının yardımıyla okul binasından çıkarıldı.

İhbar üzerine AFAD, UMKE, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Türk Kızılayı ekipleri okula geldi.

Binada enkaz altında kalan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sivas'ta, Halis Gülle Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta, olası deprem anında öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi.

Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler de katıldı.

Tatbikat öncesi okullarla görüntülü konuşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra sirenin çalmasıyla öğrencilerle "çök-kapan-tutun" taktiğini uyguladı, ardından okuldakiler tahliye edildi.

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, AFAD'ın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Doğu Anadolu

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Tunceli'deki okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Erzurum'daki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda gerçekleştirilen tatbikata Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve kurum müdürleri katıldı.

Ağrı'da da Vali Osman Varol ve beraberindekiler de 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata katıldı.

Ardahan'da da Vali Hüseyin Öner ve beraberindekilerin katılımıyla Ardahan Fen Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla sınıflardaki öğrenciler "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı.

Erzincan'da ise Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bazı kurum müdürlerinin katılımıyla Cumhuriyet Ortaokulunda tatbikat gerçekleştirildi.

Kars'ta da 572 okulda 62 bin öğrenciye yönelik tatbikatlar gerçekleştirildi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, JAK timleri, itfaiye, emniyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla Ziya Gökalp Ortaokulunda da tatbikat düzenlendi.

Tunceli'de de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Iğdır'da 300 okulda 54 bin 327 öğrenciyle deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikat kapsamında sınıflarda eğitim gören çocuklar deprem anında güvenlik önlemi alıp deprem geçtikten sonra gruplar halinde öğretmenleriyle sınıflardan tahliye edildi.

Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti