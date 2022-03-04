NATO'dan Putin'e savaşı derhal durdur çağrısı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 15:59
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.
Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.
Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna topraklarında veya Ukrayna hava sahasında NATO askerleri bulunmaması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
NATO diplomatik kanalların açık tutulması yönündeki duruşunu koruyor diyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'da çatışmaya girmesiyle Avrupa'da geniş çaplı bir savaş olabileceğine dikkati çektiMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız