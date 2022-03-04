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15 askerin şehit olduğu saldırının failinden 'oto hırsızıyım' savunması

Kayseri'de 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, getirildiği Kayseri'de tutuklanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Terörle bağlantısının olmadığını, sadece oto hırsızı olduğunu öne süren Tekiner'e mahkeme başkanı, "Irak'ın kuzeyine turistik gezi amacıyla mı gittin" diyerek tepki gösterdi. Dava, duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine ertelendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Mart 2022 17:10
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15 askerin şehit olduğu saldırının failinden 'oto hırsızıyım' savunması

PKK'lı terörist 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

70 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1'er kez olmak üzere 69 ve 1 kez de anayasal düzeni bozmak suçundan olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Polis memuru M.Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SALDIRININ PLANLAYICISINA 16 KEZ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Saldırıya ilişkin 21 sanıklı ana dava geçen yıl sonuçlanmıştı. Saldırıyı düzenleyen Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl, diğer sanıklar da değişen yıllarda hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Tekiner'in ana davada yargılanarak beraat eden Barış K. ile Mehmet A. hakkındaki olayla ilgili ifade vermesi üzerine görülmekte olan dava ile karara bağlanan ve halen Yargıtay'da bulunan ana dava dosyasının birleştirilmesine karar vermişti.

Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Ferhat Tekiner duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılırken, diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, ana dava dosyasının halen Yargıtay'da olduğunu, akıbetinin beklendiğini söyledi.

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Tekiner, "Geçmişimde terör ile alakalı hiçbir bağlantım yok. Ben sadece oto hırsızıyım. Beni hamile eşim ile tehdit ettiler. Sınırı geçince de tutukladılar" dedi.

Mahkeme başkanının Irak'ın kuzeyine turistik gezi amacıyla mı gittin diyerek tepki göstermesi üzerine ise Ferhat Tekiner, "Çalışmaya gitmiştim" cevabını verdi.

Tutuklu sanıklardan açıktaki polis memuru M.Ö. ise, kendisinin terör örgütü ile yan yana anılmasının manevi olarak çok yıprattığını, örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine dosyanın duruşma savcısına tevdi edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

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