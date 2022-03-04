Polis özel harekat, göreve 'Operasyon Köyü'nde hazırlanıyor

Terör örgütlerine ya da suç çetelerine yönelik operasyonlarda Türk polisinin en önemli güçlerinden -özel harekat timleri, meskun mahal olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarında görev yapıyor.

Bu operasyonlar için her biri zorlu eğitimlerden geçiyor. Eğitimler, Polis Özel Harekat Karargahı içinde yer alan Operasyon Köyü'nde yapılıyor.

Tek katlı ve çok katlı binaların bulunduğu köyde, odalar da gerçek operasyonların yapıldığı binalarla aynı.

Operasyon köyü 2019 yılında faaliyete başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 30 farklı bina bulunuyor.

Tatbikatlar yılın her döneminde farklı mevsim koşullarında yapılıyor.