UMED Başkanı Değirmenci'den Rusya-Ukrayna Savaşı için dezenformasyon uyarısı
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, Rusya-Ukrayna savaşında gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarılarda bulunarak, "Medyamız içeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgileri kitlelere ulaştırmamalı" dedi.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, sosyal
medya üzerinden yaptığı açıklama ile Rusya-Ukrayna savaşı konusunda gerçekleştirilen
dezenformasyonlar hakkında uyarıda bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşında psikolojik savaş, psikolojik harekat, toplum mühendisliği
ve kara propaganda faaliyetlerinin sıklıkla kullanıldığını belirten Değirmenci,
tarafların vurucu bir silah olarak psikolojik operasyonları tercih ettiğinin
altını çizdi. "Kullanılan materyaller kalplerin ve zihinlerin kazanılmasına
yönelik gözükse de çoğunlukla kalpleri ve zihinleri zehirlediği görülüyor" diyen
Değirmenci, toplumsal dokunun hassasiyetleri, zafiyetleri ve kışkırtılabilecek
zayıf yanlarına göre psikolojik saldırıların gerçekleştirildiğini ifade etti.
"KİTLELERİN DÜŞÜNCE DÜNYALARI ESİR ALINMAK İSTENİYOR"
Operasyonlarda medya, etki ajanları ve nüfus casuslarının ağırlıklı olarak
kullanıldığını kaydeden Değirmenci, "Toplum nezdinde sahte kahramanlıklar üretiliyor,
infial meydana getirecek kirli bilgiler yaygınlaştırılıyor, algı oyunlarıyla
kitlelerin düşünce dünyaları esir alınmak isteniyor. Toplumun en can alıcı ve
vurucu noktasından saldırarak şüpheye düşürme stratejisinin ise derinleştiğine
hep birlikte şahitlik ediyoruz" açıklamasında bulundu.
"BİLGİ VE FOTOĞRAF DOĞRULATILAMIYOR İSE PAYLAŞILMAMALI"
Rusya-Ukrayna savaşında kurgulanmış propaganda, şayia ve asparagas ile yaygara koparılmasının ise ayrı bir sorun olduğunun altını çizen Değirmenci, "Dezenformasyonun önünü kesmek için bize düşen görev; bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşmamaktır. Medyamıza düşen görev ise içeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgileri kitlelere ulaştırmamaktır" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız