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Ukraynalılar, savaştan kaçan Türk öğrencilerden benzin ve yiyecek parası almadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken savaştan kaçıp kendi imkanlarıyla sınırı geçmek için yola çıkan öğrenciler, benzin ve yiyecek almak için uğradıkları iki akaryakıt istasyonunda, Türk olduklarını öğrenince Ukraynalıların kendilerinden benzin ve yiyecek parası almadıklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 20:06
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Ukraynalılar, savaştan kaçan Türk öğrencilerden benzin ve yiyecek parası almadı

Arkadaşlarıyla öğrenci olarak Ukrayna'ya geleli henüz 4-5 ay olmuşken savaşın ortasında kalan Çağrı Çetinel, arkadaşlarıyla yaptığı 5 günlük zorlu yolculuğun ardından geldiği Polonya sınırında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Harkiv şehrinde başlayan savaştan kaçıp Polonya'nın Karczowa sınır köyüne gelen Çetinel, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Henüz gelir gelmez böyle bir olayla karşılaştık, çok mutsuzuz yani kötü durumdayız. Çıkmadan önce o hayati kararı verdik ve iyi ki çıkmışız. Çıkmadan yaklaşık bir saat önce bombalar daha yakına düşmeye başladı, sirenler durmaksızın çalıyordu. Bomba seslerini duymaya başlayınca iyice tedirgin olduk. Ardından iki araba yola çıkmaya karar verdik, ikinci araba olmasa yola çıkmayacaktık. Çünkü konvoy olmadığımız takdirde, yolda çeviri olursa Rus askerler aracınıza el koyabilir diye birkaç kişi bizi uyardı. Yola çıktığımızda da tedirgindik çünkü hiç benzinimiz yoktu. Yaklaşık 50 kilometre benzinliklerden beşer litre akaryakıt olarak yola devam ettik. 5 litreden fazla vermiyorlar ve o 5 litreyi de bidona dolduruyorlar."

Çetinel, "Ukrayna halkı sağ olsun Türk olduğumuzu öğrenince, iki benzinlikte de bizden ücret almadı, yediklerimizden içtiklerimizden ücret almadı. Onlara da biz Türkiye'den birkaç hatıra bıraktık. 5 günlük bir yolculuğun sonunda sınıra vardık." dedi

Polonya sınırında beklemekten başka bir sorunla karşılaşmadıklarını aktaran Çetinel, "İlk gelen insanlar 30-35 saat beklemiş, onları duyduk ama biz geldik 14-15 saattir ayaktayım hiç oturmadım. Polonya halkı da askerleri de sağ olsunlar kapıda yiyecek, içecek, çay, kahve ikramını eksik etmediler, onlara da çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Hayati tehlikemiz artmaya başlamıştı"

Harkiv'de öğrenci olan ve arkadaşlarıyla 5 gün sonra sınıra ulaşan Yavuz Can Aksakallıoğlu da "Harkiv kötü durumda şu an. Yola çıkalı 5 gün oldu, şehir şimdi daha kötü olmaya başladı. Bizim hayati tehlikemiz artmaya başlamıştı. Devletimizin mutlaka yardım göndereceğini biliyorduk ama biz beklemek istemedik. Hayati tehlikemizi de düşünerek kendi imkanlarımızla yola çıktık ve bir şekilde buraya ulaştık." diye konuştu.

Kendileri Harkiv'deyken günaşırı 2-3 siren duyduklarını, bombaların şehir dışına düştüğünü anlatan Aksakallıoğlu, oradan ayrıldıktan sonra şehir içine de bombaların düşmeye, sivil kayıpların artmaya başladığını öğrendiklerini kaydetti.

Aksakallıoğlu, şöyle devam etti:

"Uzun bir yolumuz vardı yaklaşık 500-600 kilometrelik bir yol. Yolda zorluklarımız vardı, benzin bulmak çok büyük sıkıntı Ukrayna'da şu an. Sadece benzin istasyonlarında ve dinlenme tesislerinde kaldık birkaç gün, onun dışında pek dinlenmedik. Sınırda araç yoğunluğu var ama ilk günkü kadar değil, hızlı akıyor ama insan yoğunluğu çok fazla. insanlar zaten bir an önce çıkmak istiyor Ukrayna'dan. Cidden çok kalabalık, kavgalara şahit olduk bugün. O yüzden çıkabildiğimiz için şükrediyoruz."

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