Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 20 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak kapatıldı. Maden ocaklarında çalıştığı belirlenen 25 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 20:28
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 20 maden ocağı bulunduğunu belirledi.
Jandarma asayiş komando timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda havalandırma motoru, 11 kürek, 5 vinç, 8 vagon, 12 kazma, 15 ton kaçak kömür ve 249 metre ray ele geçirildi.
Maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
Maden ocaklarında çalıştığı tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 25 kişi hakkında işlem yapıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız