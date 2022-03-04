Rusya'da Facebook'a erişim yasaklandı
Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook'a erişim yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 21:30
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.
Facebook'un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook'a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız