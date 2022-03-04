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Hayvan barınağındaki köpek ölümlerine Başkan'dan açıklama

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçede yeni yapılmakta olan barınaktaki aksaklıklar nedeniyle hayvanların kötü şartlarda yaşadığı iddialarıyla ilgili, "Kesinlikle bizim besleme ünitesi olan merkezimizde böyle bir ölüm söz konusu değildir. Bunlar dışarıdan gelen insanların vahşi depolama alanına bıraktığı hayvanlardır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 21:43
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Hayvan barınağındaki köpek ölümlerine Başkan'dan açıklama

Allar, AA muhabirine, son günlerde Gerede'de sokak hayvanlarıyla alakalı yaşanan durumdan çok üzüntü duyduğunu kaydetti.

Gerede'nin D-100 ve D-750 kara yollarıyla Anadolu Otoyolu üzerinde kaldığını, Karabük, Ankara, Çankırı ve Zonguldak'a sınır olduğunu belirten Allar, "Şu anda bizim ilçemizdeki sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasının sebebi kimseyi de zan altında bırakmak istemem ama çevremizde bulunan il ve ilçelerden buraya bırakılan hayvanlar." diye konuştu.

Allar, Gerede'de şu anda resmi olarak bir hayvan barınağının bulunmadığını anlatarak, temmuz veya ağustos aylarında hayvan barınağını ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Gerede'de bu sene kış mevsiminin çok yağışlı geçtiğini ve ilçe merkezinde bile 1,5 metre kar olduğunu belirten Allar, şöyle devam etti:

"İlçede bulunan vahşi depolama alanında ölü hayvanlar görüldü. Kesinlikle bizim besleme ünitesi olan merkezimizde böyle bir ölüm söz konusu değildir. Bunlar dışarıdan gelen insanların vahşi depolama alanına bıraktığı hayvanlardır. Biz hayvan barınağımızı kuracağız, kısırlaştırma noktasında elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceğiz. Can dostlarımıza yine sahip çıkacağız. İlçedeki hayvan besleme ünitesi bir hayvan barınağı değil. Onların sadece bakımlarını ve klinik olarak bir durum varsa tedavilerini yaptırmak ve bunların beslenmeleri noktasında gayret sarf ediyoruz."

Allar, vahşi depolama alanındaki ölü hayvanların barınak diye tabir edilen besleme ünitesiyle ilgisinin olmadığına dikkati çekerek, "O hayvanların kesinlikle barınakla alakası yok. Dışarıdan bırakılan hayvanlar. Ne zaman bırakıldığı da bilinmiyor. Eğer öyle bir durumdan bizim haberimiz olsaydı biz o hayvanları o şekilde bırakmazdık. Gerekli olan tedbirleri de alırdık. Şu anda orada bulunan ölü hayvanlarla ilgili tedbirlerin alınması noktasında gerekli talimatlar verildi. Oraya hayvan bırakanlarla ilgili de araştırmalarımız devam edecek ve gerekirse suç duyurusunda da bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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