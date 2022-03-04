Valilik açıkladı: 4 köpeğin öldürülmesine soruşturma başlatıldı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köpeğin öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 21:58
Valilikten yapılan açıklamada, Kağızman'da görüntüleri sosyal medyada görülen 4 köpeğin pompalı tüfekle öldürülmesi olayı ile ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığınca, araştırma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Araştırmada, olayın 3 ay önce Kağızman mülki sınırları içinde bulunan hidroelektrik santralinde olabileceği değerlendirilmiş olup adli yönden gerekli işlemler başlatılmış, idari yönden ise kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair soruşturma devam etmektedir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız