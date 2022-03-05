İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı?

Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
Karar açıklandı...Balyoz kumpası sanıklarına ceza yağdı
Karar açıklandı...Balyoz kumpası sanıklarına ceza yağdı
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı
Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
YÖK burslarına zam yapıldı
YÖK burslarına zam yapıldı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Ana sayfaHaberler Dünya

İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı?

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 10'uncu güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna ve Rusya, dün, sivilleri tahliye etmek için insani koridorların ortak hükümleri konusunda bir anlaşmaya vardı. Her iki taraf da sivil tahliyesi sırasında geçici ateşkes ilan edecek. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 05 Mart 2022 07:30
Yazdır
İşgalde 10'uncu gün: Silahlar susacak mı?

Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 10'uncu gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.01: Rusya, Facebook'un ardından Twitter ve Youtube'a da erişimi engelledi.

22.34: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya hiç olmadığı kadar yalnız. Putin'in planı konusunda uyardık. Rusya ile savaşa girmeyeceğiz. İttifakın doğu kanadına 9 bin asker gönderdik. Diyalog ve diplomasi kanallarını açık tutacağız. Moskova insan haklarını ihlal ediyor. Rus güçlerinin koşulsuz geri çekilmesini istiyoruz. Ukrayna'ya verdiğimiz destek devam edecek. ABD, Avrupa'nın yanında duruyor. Rus güçlerinin hedeflerine ulaşamadığı ortada. Rusya'nın enerji üretimine karşı adımlar atıyoruz. Rusya'nın yaptırımlara tepkisini göreceğiz.

22.31: Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak değerlendireceğini bildirdi. Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, Rusya'ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

21.27: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Pandora'nın kutusunu açacaktır" dedi.

21.22: Rusya, Facebook'a erişim engeli getirdi.

21.21: ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

20.55: Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.

20.54: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'da savaş karşıtı gösteriye katılanlara seslendi. Ukrayna'nın düşmesi durumunda sıranın Avrupa ülkelerine geleceğini söyleyen Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz. Sokağa çıkın mücadelemizi destekleyin." diye konuştu.

20.51: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından reaktörlerde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi.

20.17: Birleşmiş Milletler, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının uluslararası insani hukuku ihlal ettiği uyarısı yaparak, nükleer bir felaket yaşanmaması çağrısında bulundu.

19.58: İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısının parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylanmasının ardından, bu ülkede görev yapan tüm gazetecilerinin çalışmalarını "geçici olarak" askıya alacağını duyurdu.

19.12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

18.19: ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur." ifadesini kullandı.

17.35: Putin, Almanya Başbakanı Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

17.16: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Putin, Ukrayna'yı Suriye yapmak istiyor. Avrupa'daki Suriye olmayacağız" dedi.

KAPAT [X]

17.12: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yerel saatle 11.30'da, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplanma kararı aldı.

16.59: Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

16.54: Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeyinde yer alan Kozarovichi bölgesinde Rus ordusunun kurduğu askeri üssü vurdu. Bölgenin farklı noktalarında çatışmaların devam ediyor.

15.55: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu. Stoltenberg, "Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil. Putin bizi bölemedi. NATO hiç olmadığı kadar güçlü ve birlikte" dedi.

15.05: Kremlin'den yapılan açıklamada, "Bundan sonra ne olacağı Ukrayna'nın tepkisine bağlı. Ukrayna ile müzakerelerde henüz bir belge üzerine anlaşmaya varmadık. Sessizlik içerisinde yürütülmeli ve reklam konusu yapılmamalı." denildi.

14.10: Rusya Devlet Başkanı Putin yaptırımlara ilişkin ülkelere çağrı yaparak "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" dedi.

13.52: BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

13.40: BM, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

13.30: Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

13.25: Mıkolayiv Belediye Başkanı: Rus askerleri şehre giriyor.

'SIZINTI YOK'

12.55: Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, nükleer santralde reaktörlerin etkilenmediğini ve sızıntının olmadığını belirterek,

"Bir mermi bir binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. Saldırıda 2 personel yaralandı"

dedi.

12.45: Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında sivil can kayıpları 47'ye yükseldi. Çernigiv Valiliğinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün şehirdeki sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında 8'i kadın 47 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yıkılan binaların enkazından kurtarıldığı belirtildi.

12.20: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugüne kadar 9 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında altyapı ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, "Sadece uçuşa yasak bölge Rusya'nın nükleer altyapılarını bombalamayacağını garanti eder" dedi.

  • "Ukrayna ve Rusya'nın ile anlaştığı insani yardım koridorlarının hayata geçirilip geçirilmeyeceği bugün belli olacak"

    diyen Zelenskiy, tüm Rusları direkt Ukrayna'nın işgalini protesto etmeye çağırdı.

RUSYA: NÜKLEER SANTRAL NORMAL SEYRİNDE ÇALIŞIYOR

11.53: Çatışmalar sonrası Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamada, "Nükleer santral normal seyrinde çalışıyor" denildi.

ABD'DEN GÖZDAĞI

11.44: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stoltenberg: "Zaporijya nükleer santrali çevresindeki çatışmalar, savaşın sona erdirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu teyit ediyor. NATO Ukrayna'daki çatışmaya taraf değil ve Rusya ile savaşmayı istemiyor" dedi. Blinken, "NATO Savunma amaçlı bir ittifaktır. Ama çatışma bize sıçrarsa buna hazırız" dedi.

11.38: Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattı durduruldu.

11.40: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Rusya heyetiyle yapılacak 3. tur müzakerelerin tarihi ve saatini önceden açıklamayacağız.

11.19: Gazprom: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit gaz tedarikine normal şekilde devam ediyor.

11.00 Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında 'sahte bilgi' paylaşan kişilerin hapsedilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etti.

10.20: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi.

ZAPORJİYA NÜKLEER SANTRALİ RUSYA KONTROLÜNDE

09.38: Zaporijya Nükleer Santrali Rusya tarafından ele geçirildi.

08.18: Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

08.14: Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi. Rus ordusu, Energodar'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ilerliyor.

05.36: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

03.43: Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: İntikam için savaşacağız
Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: İntikam için savaşacağız
Zelenski, Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi!
Zelenski, Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi!
Rusya'dan yaptırımlara misilleme: Facebook ve Twitter'a yasak
Rusya'dan yaptırımlara misilleme: Facebook ve Twitter'a yasak
Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa'da düşer
Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa'da düşer
Microsoft, Rusya'da tüm hizmetlerini durdurdu
Microsoft, Rusya'da tüm hizmetlerini durdurdu
NATO'dan Putin'e savaşı derhal durdur çağrısı
NATO'dan Putin'e savaşı derhal durdur çağrısı

Bu Habere Tepkiniz

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
2022'nin en çok satan araba modelleri

2022'nin en çok satan araba modelleri

İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...