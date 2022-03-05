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Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu

Burdur'da içinde 21 yaşında 4 gencin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki gençler kurtarılamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 07:26
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Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu

Yahya Kılıç idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken araçta 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

21 YAŞINDA 4 GENÇ

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yahya Kılıç (21), yolcu konumunda bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş'ın (21) olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 4 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle aracın adeta hurda yığınına döndüğü görüldü. Gençlerin acılı haberini duyan aile üyeleri ve arkadaşları Burdur Devlet Hastanesine adeta akın etti. Hastane önünde ailelerin ve arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmadı.

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