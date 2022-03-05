Şarkıcı Çelik siyasete girdi Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı

Hercai' , ' Bu şehirde sana aşık biri var' , 'Yaman Sevda', 'Artık Devir Değişti' gibi pek çok hit şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ünlü şarkıcı Çelik, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldı. Partinin Kayseri İl Teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "E tabi devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadelerini kullandı.

Özellikle 90'lı yıllardaki şarkılarıyla tanınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katılarak siyasete girdi.

"E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi" diye duyurdular: Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadeleri kullanıldı.

Bir sonraki paylaşımda ise "Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir" denildi.

Çelik'in geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaşla alakalı yaptığı bir paylaşıma bazı kesimlerce tepki gösterilmişti.

Ukrayna paylaşımı tepki çekmişti: O paylaşımda Çelik, "Amerikan CIA uçağına binip kuş taklidi yaparak ölen Afganlılara karşı bu fotoğraf. Türkiye'de dehşet saçan sözde mülteci sığınmacı Afgan ve Suriyelilere yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik Erişçi kimdir: 5 Mayıs 1966 yılında İstanbul, Silahtar'da doğan Erişçi, başarılı bir öğrenim hayatının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Müzik yaşamına İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar'ında başladı.

Müzik hayatı: 1991 yılında Ercan Saatçi ve İzel Çeliköz'le biraraya gelerek "İzel, Çelik, Ercan" adını verdikleri toplulukla "Özledim" adlı başarılı bir albüme imza attılar. Kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrılarak solo albümünün çalışmalarına başladı. İki yıllık uzun ve bir çalışmanın ardından 1994 yılında "Ateşteyim" isimli ilk albümünü çıkardı.

11 parçanın yer aldığı albüm, tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü ve başta "Ateşteyim", "Güle Güle", "Meyhaneci" olmak üzere hemen her parçası hit haline geldi. Albümün ulaştığı yüksek satış rakamları Çelik'in solo Kariyeri tercih etmesindeki haklılığı ortaya koyuyordu.

Sanatçı, kısa bir aranın ardından 1995'te ikinci albümü "Benimle Kal" ile başarısını sürdürdü. Bir önceki albümünde olduğu gibi "Benimle Kal"daki tüm şarkıların da söz ve müziğini yazarak, düzenlemeler yaparak müziğin tüm aşamalarında yetenekli olduğunu gösterdi.Nitekim artık bir "klasik" haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen "Hercai" adlı şarkısı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Beste' ödülüne layık görüldü. "Sevemem" adlı parçasıyla Makedonya'da aldığı ödülü başka birçok ödül izledi. Erişçi, bu albümde yer verdiği "Atam" adlı şarkısıyla başlayarak Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ettiği şarkılar bir gelenek halini aldı.

2000 yılında çıkardığı "Unutamam" adlı albümünde Erkin Koray'ın "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" şarkısını yeniden düzenleyerek hayranlarına sundu. Ayrıca bu albümünde kendi adına bir ilki de gerçekleştiren Erişçi, ilk kez, cover bir parçaya albümünde yer verdi. "Nothing Hill" filminin müziği, "Aint No Sunshine", Çelik'in yazdığı sözler ve yorumuyla albümde yer aldı. Bu albümünden sonra 2001 yılında "Sekizinci" adlı albümünü çıkaran sanatçı, bu albümünde de Fikret Kızılok'un Türk pop müziğinin klasikleri arasında yerini alan "Bu Kalp Seni Unutur mu?" isimli şarkısını hayranlarına sundu.

Çelik 2002 yılında "Yol" albümü ile hayranlarıyla buluşurken "Affet" adlı albümü ertesi sene müzik marketlerde yerini aldı. "Gariban" adlı albümü 2005 senesinde çıkan sanatçı, 2 yıllık süreçte en güzel parçalarını sevenleri için hazırladı.

Oğlunun adı ne: Çelik Erişçi, 2002 yılında eski mankenlerden Buket Saygı ile evlendi. Atilla Ata adında bir erkek çocuk sahibidir. 2005 yılında boşandılar.