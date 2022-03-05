Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında, MİT Başkanlığı'nın raporuyla geçen Aralık ayında üst düzey bir bürokratı görevden almış, Ankara Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Başsavcılık dün 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyeti, 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin Tarım Bakanlığında baş müfettiş ve müfettiş olarak görev yaptığı, 2 kişinin iç denetçi, bir kişinin uzman, bir kişinin de müdür yardımcısı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmış, Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atanmıştı.