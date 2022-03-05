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Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulan Değerler Eğitimine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi ile eğitimde tüm kademelerde değerler eğitiminin uygulanması hedefleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 05 Mart 2022 09:51
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Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor

Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde müfredata "değerler eğitimi" ekleneceği belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağını konu alan Değerler Eğitimine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sundu.

Öğrencilerin milli ve manevi donanıma sahip, duyarlı, bilinçli, sorumlu bireyler olarak yetiştirilmesi, akıl yürütme, sorgulama, araştırma, yorum yapma, bağlantı kurma ve değerlendirme becerilerini kazanmasını amaçladığı belirtilen eğitimle ilgili çalışma tamamlandı.

Değerler Eğitimine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı, değerler eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu kurumlar arasındaki farklılıkların giderilmesi ve ortak kavramların kullanıldığı bütüncül bir yapının tesis edilmesine dikkat çekiyor. Bu kapsamda da Ulusal Değerler Eğitimi Strateji Belgesi'nin oluşturulması öneriliyor.

Ders dışını da kapsıyor

Taslakta, müfredatın değerler eğitimi dokusuyla işlenmesine vurgu yapılıyor. Buna göre, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde değerler eğitimine ilişkin materyal geliştirme ve içerik oluşturma çalışmaları gerçekleştirilecek. Yine her kademe için özel çözümler getiriliyor. Bu çözüm önerileri sadece dersleri değil, ders dışı etkinlikleri de kapsıyor. Ayrıca değerler eğitimi konusunda öğretmen gelişimine de işaret ediliyor.

Birimler oluşturulacak

Taslağa göre, söz konusu değerler eğitimi de karakter ve şahsiyet gelişimi üzerine kurgulanacak. Yani bedensel, ruhsal ve zihinsel yönlerden sağlıklı bireyler yetiştirebilmek amacıyla, şahsiyet gelişimini esas alan değerler eğitimi güçlendirilecek.

Taslakta yine gerekli kurumsal yapılanmanın tesis edilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Yani okullarda ve üniversitelerde değerler eğitimi konusunda birimlerin kurulması tavsiye ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında değerler eğitimine sıklıkla vurgu yapıyor. Erdoğan, son olarak, "Eğitim, özellikle yerli, milli ve insani değerler üzerine inşa edilmiş bir eğitim müfredatı, ülkemizi sahiliselamete taşıyacak yegane yoldur" açıklamasını yapmıştı.

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