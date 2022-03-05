Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.