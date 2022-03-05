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Ankara'daki son yağışlar barajlardaki su seviyesini iki katına çıkardı

Başkentteki barajlarda şubat ayının ilk haftası yapılan ölçümlerde 90 gün olarak hesaplanan kalan içme suyu miktarı, son dönemde düşen yağışlarla yüzde yüz oranında artarak 180 güne yükseldi

Eklenme : 05 Mart 2022 11:20
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Ankara'daki son yağışlar barajlardaki su seviyesini iki katına çıkardı

Başkentte, son dönemlerde etkili olan yağışlar içme ve kullanma suyu sağlayan 11 barajdaki su seviyesini iki katına çıkardı.

Ankara'daki barajlarda şubat ayının ilk haftası yapılan ölçümlerde 90 gün olarak hesaplanan kalan içme suyu miktarı, ocak ve şubat aylarında düşen yağışların etkili olmasıyla yüzde yüz oranında artarak 180 güne yükseldi.

Kente içme ve kullanma suyu sağlayan 1 milyar 584 milyon metreküp kapasiteli 11 baraj havzasında dün yapılan 230 milyon metreküpü aktif kullanılabilir olmak üzere, toplam 420 milyon metreküp su olduğu tespit edildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan ölçümlerde barajlardaki doluluk oranının yüzde 14,58 olduğunu söyledi.

Yağışların etkisiyle 2020 ve 2021'in aynı dönemlerine göre barajlara gelen su miktarında artış olduğunu belirten Öztürk, "2020 yılında ocak ile şubat aylarında toplam gelen su miktarına baktığımızda 111 milyon metreküp, 2021'de yaşanan kuraklıktan dolayı bu oran 58 milyon metreküpe düşüyor. Bu yıl inşallah hep böyle gider. Çünkü bu yıl bir önceki yıla göre, 87 milyon metreküp fazla su aldık. Yani, 140 milyon metreküp civarında bu geçtiğimiz iki ay içerisinde barajlarımıza gelen fazla su miktarı var." dedi.

- "Aktif kullanılabilir su miktarımız 230 milyon metreküptür"

Son aylarda etkili olan kar yağışının yüzleri güldürdüğünü ifade eden Öztürk, baraj havzalarında geçen yıla kıyasla iki kat su artışı gerçekleştiğini aktardı.

Baraj havzasındaki depolama oranına ilişkin bilgi veren Öztürk, "Barajlardaki doluluk oranlarına baktığımızda son 2 ay içerisinde gelen su miktarıyla birlikte baraj havzalarımızda 180 günlük suyumuz oluştu. Bu da 230 milyon aktif kullanılabilir su anlamına gelmektedir. Bu verilerin ölçümlerini barajlara yerleştirdiğimiz sensörler aracılığıyla yapıyor bulunduğumuz yerden rahatlıkla görebiliyoruz. Bu verileri, anlık olarak web sayfamızda da yayınlıyoruz." diye konuştu.

- "Ankaralı musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir"

Tasarruflu su kullanımının önemine işaret eden Öztürk, konuya ilişkin meslek odaları, Ankara Kent Konseyi ve muhtarlar için bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Suyun hikayesini anlatmak ve suyun tasarruflu kullanımını teşvik etmek amacıyla 'Su Kampanyası' başlattıklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu an üstümüze giydiğimiz ceketten ayakkabımıza kadar günlük hayatta kullandığımız her bir materyalde ya da araç ve gereçte su faktörü mutlaka karşımıza çıkıyor. Biz de dolayısıyla bunu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve üniversiteye kadar öğrencilere anlatmak adına bir kampanya başlattık. İçme suyu arıtma tesislerimizi insanlara açtık, meslek odalarına açtık. Su hangi koşullarda üretiliyor ne zorluklarla üretiliyor ve hangi kalitede geliyor diye görsünler. Biz bugün halkımızın musluktan akan suyu kullanmasından dolayı çok ciddi bir onur ve gurur duyuyoruz. Çünkü bugün Ankaralı musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilecek durumdadır. Tabii ki eski tesisatlar ile su depolarının değiştirilmesi ve temizlenmesi gerekiyor."

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