'Doğru zamanda ve modelle 5G'ye geçebilmek için çalışıyoruz'

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılki GSMA'da metaverse teknolojileri, 5G, yapay zeka ve akıllı telefonların ön plana çıktığını dile getiren Sayan, "Türkiye direkt 4,5G'ye geçti. Şu anda fuarda gördüğümüzde teknolojinin 5,5G'ye doğru ilerlediğini görüyoruz. Ardından da 6G. 6G'ye göre de konsept çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle enerji fiyatlarının tüm dünyada artması haberleşme şebekelerinde sarfiyata neden oluyor. Bunun önüne geçmek için operatörlerin, enerji noktasında kendi kendilerine yetecek projeler geliştirdikleri, enerji sarfiyatı düşük ürünleri kullanıma sunduklarını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Sayan, 5G'nin birkaç sacayağı olduğunu belirterek, 5G'ye geçişte bu teknolojiye uyumlu telefonların belli bir oranının kullanılıyor olabilmesi gerektiğini, operatörlerin 5G'de verecekleri hizmetlerin ortaya çıkması ve finansal modelleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu teknolojiye geçişte dünyanın ticari modellemede arayış içinde olduğuna işaret eden Sayan, "Vatandaşlarımız ve ülkemiz için doğru zamanda, doğru modelle 5G'ye geçebilmek için çalışıyoruz. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere ülkemizde birçok noktada BTK'nin de yer aldığı denemeler yapılıyor. Ticari olarak 5G şebekesinin sunumuyla ilgili operatörler ile çalışmalarımız koordineli bir şekilde devam ediyor." dedi.

Sayan, 5G'ye geçişte yerliliğe önem verdiklerinin altını çizerek, ULAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin yaptığı çalışmaların önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin yapay zeka stratejisinin açıklandığını anımsatan Sayan, hızın yüksek, gecikmenin az olduğu durumlarda başta metaverse olmak üzere bu tür ortamlarda sanal gerçeklik ve uzaktan kontrolün çok daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Sayan, metaverse teknolojisinin pozitif kullanılacağı ortamlarda gelişmesini desteklediklerini ama bu ortamda sadece bir platforma bağlı olmanın doğru olmadığını dile getirerek, "Bu işleri farklı platformlarla yapabilmek ve bu konuda araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türk firmalarının, GSMA Dünya Mobil Kongresi'ne katılımının her geçen gün daha da arttığını belirten Sayan, bunun yerlilik ve millilik vizyonunun bir parçası olduğunu ifade etti.