Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor

Ukrayna'nın Odessa kentinde 5 yıldır uzak yol gemi kaptanlığı eğitimi alan ve savaşın başlamasıyla Türkiye'ye tahliye edilenler arasında yer alan Oğuzhan Akça, arkadaşlarını ve tanıdıklarını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Akça, kimsenin böyle bir savaşın başlayacağını düşünmediğini, herkesin şaşkın olduğunu belirtti.

Savaş başladıktan sonra eğitimlerin 2 gün boyunca çevrimiçi devam ettiğini söyleyen Akça, Odesa ve Ukrayna halkının 2 gün içinde savaşın bitmesini beklediğini ancak hala devam ettiğini belirtti. Akça, daha önce kaldığı yurttaki 17-21 yaş arası donanma öğrencilerinin savaşın ilk günü orduya alındığını ve gönüllü olarak savaşa katıldıklarını kaydetti.

24 Şubat sabahı bomba sesiyle uyandığını dile getiren Akça, "Bomba seslerinin önce havai fişek olduğunu düşündüm. Yarım saat geçtikten sonra telefonla arayan arkadaşlarım, savaşın başladığını söylediler. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki kriz masası ve Odessa'daki Türk Konsolosluğu'nu aradık. Ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi aldık. Yetkililer bilgilerimizi aldı ve daha sonra Odessa Türk Konsolosluğu'na çağrıldık. Konsolosluğa gittik ve buradan da Romanya'ya geçtik." diye konuştu.

Romanya'dan sonra yolculuğun 14 saat sürdüğünü ve Bulgaristan'dan Edirne'ye geldiklerini anlatan Akça, ülkeye dönen herkesin büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Ancak Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu aktaran Akça, geride arkadaşlarını, dostlarını bıraktığını kaydetti.

Kız arkadaşının da orada kaldığını dile getiren Akça, "Gelemeyenler orada sığınaktalar. Onlarla hala iletişim halindeyiz. Savaş ne kadar sürer bilmiyoruz. Onlar da şu an korkuyor. Çünkü sığınaktan çıktıklarında belki de evleri olmayacak. İnşallah savaş en yakın zamanda biter. İnşallah taraflar en yakın zamanda anlaşmaya varır, daha fazla sivil, daha fazla asker ölmez." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye güçlü bir ülke olduğunu gösterdi"

Oğuzhan Akça, Ukrayna'da yaşayan Türklerin, savaşın başlamasıyla güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesinin Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Savaş ortamından burunları kanamadan Türkiye'ye dönebildiklerini söyleyen Akça, "Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve tüm yetkililere çok minnettarız. Bizi orada bırakmadılar. Türkiye'nin gücünü gösterdiler. Nerede olursa olsun vatandaşlarını kurtarabileceklerini gösterdiler. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Yaşasın Türk milleti." dedi.

Ukrayna'daki savaşta yaralanan bir kız öğrencinin, sığınakta kalan küçük bir kız çocuğunun Rus askerlerine yönelik videolarını da gösteren Akça, savaşın bir an önce bitmesini istedi.