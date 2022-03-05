Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti
Yeniden Refah Partisi'nden 'İttifak' çağrısı: Gelin CHP dışında ittifak oluşturalım
Yeniden Refah Partisi'nden 'İttifak' çağrısı: Gelin CHP dışında ittifak oluşturalım
İbrahim Kalın bildirdi: Erdoğan Putin ile görüşecek
İbrahim Kalın bildirdi: Erdoğan Putin ile görüşecek
Buğday fiyatları bir haftada yüzde 40'ın üzerinde arttı
Buğday fiyatları bir haftada yüzde 40'ın üzerinde arttı
MEB'in ulusal çapta ilk sosyal etkinliği robot yarışması olacak
MEB'in ulusal çapta ilk sosyal etkinliği robot yarışması olacak
'Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok!'
'Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok!'
Site aidatı kirayı yakaladı
Site aidatı kirayı yakaladı
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok!'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 11:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığını ziyaret etti.

SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'den faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki A400M tipi nakliye uçağının Ukrayna'da kaldığına yönelik haberler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olası bir ateşkes durumunda uçakların emniyetli şekilde Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamaya yönelik yakın temasımız devam ediyor. Ayrıca uçak mürettebatımız da şu anda Büyükelçiliğimizde misafir edilmekte. İlk fırsatta uçaklarımızı tahliye edeceğiz. Bu sırada eğer imkan olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesi mümkün olacak." diye konuştu.

- "Olumlu gelişmeler bekliyoruz"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile gerçekleştirdiği görüşmelere yönelik soru üzerine Akar, Türkiye'nin, tüm faaliyetlerinde barıştan ve diyalogdan yana olduğunu vurguladı.

Yaşananların ardından Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü hatırlatan Akar, "Hem Sayın Şoygu ile hem Sayın Reznikov ile görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da gerektikçe görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Yaptığımız görüşmelerde yaşananların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, insani krize bir an önce son verilmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaştık. Bununla ilgili olumlu gelişmeler olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ikili görüşmelerde Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin konuların gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya da Akar, şu yanıtı verdi:

"Görüşmelerimizde, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde Türk vatandaşlarının olduğunu, bunların bazılarının tahliye edildiğini belirttik. Tahliyeleri süren veya bazı bölgelerde kalan vatandaşlarımızın güvenliklerinin sağlanması konusunda taleplerimizi, düşüncelerimizi hem Sayın Şoygu hem de Sayın Reznikov ile paylaştık. Bu konuda da önümüzdeki dönemde bazı gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız da muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde bu hususları dile getiriyorlar. Bir an önce oradaki durumun normalleşmesi, bir ateşkesin sağlanması, bununla birlikte istikrarın sağlanması da bizim en samimi temennimiz. Bununla birlikte de vatandaşlarımızın tahliyesini en hızlı şekilde yapabilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz."

Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımına ilişkin soruya Akar, "Türkiye olarak sadece burası için değil ilkesel olarak insani yardıma çok önem veren bir ülkeyiz. Ukrayna'da da insani krizi olabildiğince hafifletmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Diğer ülkelerin yaptığı şekilde insani yardımlarımızı sağlamaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

- "Karadeniz'de barışı, huzuru, istikrarı destekledik"

Konuya ilişkin açıklamalarında yaptığı Montrö vurgusu hatırlatılarak, bu yöndeki değerlendirmesinin sorulması üzerine Akar, şunları kaydetti:

"Karadeniz'e en uzun kıyısı olan bir ülke olarak biz başından beri buradaki barışı, huzuru, istikrarı destekledik. Aynı tutumumuzu, ilkemizi yine ifade ediyoruz. Bu ilke kapsamında da temaslarımızı sürdürüyoruz. 'Bölgesel sahiplik' ve 'Montrö ilkelerini' kullandığımızda yüzyıla varan süre içinde burada bir güven, istikrar oldu. Bunun bozulmaması lazım. Bu konuda bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu Montrö statüsünün bütün kıyıdaş ülkeler, bütün bölge ve tüm dünya için önemli bir çerçeve olduğunu herkesin bilmesi lazım. Geçmiş yıllara yönelik tecrübelerimizi de ortaya koyduğumuzda, ona göre hareket etmenin önemli olduğunu görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok, bunu hep birlikte koruyalım."

- "Ateşe benzin döküyorlar"

KAPAT [X]

Yunanistan'ın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta son dönemde artan provokatif faaliyetleriyle birlikte ABD'de bir televizyon kanalında İstanbul'un Yunanistan toprağı olarak nitelendirildiği haritaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye olarak tüm platformlarda diyalogdan yana olduğumuzu vurguladık. Kendilerini görüşmelere davet ettik. Görüşmeler yoluyla sorunların çözülebileceğini belirttik. Özellikle Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılardan dördüncüsü için Yunan heyeti Ankara'ya beklediğimizi tekrar tekrar dile getirdik. Maalesef bizim tüm bu barışçıl yaklaşımımıza, davetlerimize, diyalog çağrılarımıza rağmen komşumuz Yunanistan'da özellikle bazı siyasiler Yunan halkının da aleyhine olacak şekilde bu provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekteler. Sürekli olarak iki ülke arasındaki gerginliği artırmak için gayret sarf etmekte, adeta ateşe benzin dökmektedirler. Diğer taraftan, bazı siyasilerin, bazı emekli diplomat, asker ve akademisyenlerin gerçekleri görmesi bize umut vermektedir.

Bunlar yetmezmiş gibi ABD'deki bir televizyon kanalında Türkiye'nin bir parçası, Yunanistan haritasında gösterildi. Bu kabul edilebilir bir davranış değil. İletişimin bu kadar yoğun, gelişmiş olduğu bir dönemde bunun görülmemesi, bilinmemesi, ihmali kabul edilemez. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız çok ciddi girişimlerde bulundu. İletişim Başkanımız Fahrettin Bey'in de bizzat girişimi ile ABD televizyonu özür dileyerek hatasını düzeltti."

Bunların birtakım provokasyonlar sonunda meydana gelmiş olaylar olduğuna işaret eden Akar, "Bunları takip etmek ve hafife almamak gerekir. Bizler bunların takipçisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurum ve kuruluşlar birlikte çalışarak bu yanlışları düzeltmek için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yeniden Refah Partisi'nden 'İttifak' çağrısı: Gelin CHP dışında ittifak oluşturalım
Yeniden Refah Partisi'nden 'İttifak' çağrısı: Gelin CHP dışında ittifak oluşturalım
İbrahim Kalın bildirdi: Erdoğan Putin ile görüşecek
İbrahim Kalın bildirdi: Erdoğan Putin ile görüşecek
'Askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu bizim ordumuz'
'Askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu bizim ordumuz'
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Şarkıcı Çelik siyasete girdi Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı
Şarkıcı Çelik siyasete girdi Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı
5 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
5 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, çocuğu down sendromlu olduğunu tespit edemeyen doktorun kusurlu olduğuna hükmetti
703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar.