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MEB'in ulusal çapta ilk sosyal etkinliği robot yarışması olacak

Kovid-19 tedbirlerinde yeni dönemin başlamasıyla 81 ilde sosyal etkinliklerin yapılmasına izin veren Milli Eğitim Bakanlığı, ilk olarak MEB Uluslararası Robot Yarışması'nı düzenleyecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 11:38
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 tedbirlerinde yeni dönemin başlamasıyla 81 ilde sosyal etkinliklerin yapılmasına izin vermesinin ardından, ulusal çapta ilk olarak 14. MEB Uluslararası Robot Yarışması'nı düzenleyecek.

MEB, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıldır okullarda sosyal etkinliklerin yapılmasına ara verdi. Bakanlıkça 2 Mart'ta Kovid-19 tedbirlerinde yeni dönemin başlamasının ardından illere gönderilen yazıda, okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceği bildirildi.

Bu çerçevede MEB'in 2 yılın ardından ulusal çapta yapacağı ilk sosyal etkinlik, MEB Uluslararası Robot Yarışması olacak.

- MEB "tarihin sıfır noktasında" robotları yarıştıracak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen yarışmanın 14'üncüsü, 2 senedir Şanlıurfa'da planlandı ancak salgın nedeniyle ertelendi.

Yarışma bu yıl, 2020'de belirlendiği üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla 13-16 Haziran'da 12 kategoride düzenlenecek.

- Bu yıl ilk defa ön eleme yapılacak

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ACROME Robotik Mekatronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, rekabet duygusunun ve öğrencilerin kodlama becerilerinin en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl yarışmaya ön eleme şartı getirildi.

Buna göre, en yoğun katılımın olduğu çizgi izleyen (temel seviye), çizgi izleyen (ileri seviye), çizgi izleyen (hızlı seviye), insansız hava aracı (mini drone), mini sumo ve labirent ustası olmak üzere 6 kategoride yarışabilecek öğrencilerin belirlenmesi için ilk kez "riders.ai" platformu üzerinden "Sanal Robot Yarışması" ile ön eleme gerçekleştirilecek.

Yarışmaya başvurular, "robot.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Salgın tedbirleri kapsamında ulusal düzeyde yapılacak yarışmaya, asgari seviyede seyirci kabul edilecek ya da yarışma seyircisiz düzenlenecek.

Yarışma için başvurular 7 Mart'ta başlayacak. Son başvuru tarihi, ön elemesi yapılacak 6 kategori için 17 Nisan, ön elemesi yapılmayacak kategoriler için de 22 Mayıs olarak belirlendi.

Ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya ilişkin bilgiler "robot.meb.gov.tr" adresinden takip edilebilecek.

- Bugüne kadar 18 bin 141 robot geliştirildi

2007'de başladığı günden bu yana MEB Robot Yarışmaları'na uluslararası düzeyde 25 bin 504 öğrenci ve danışman öğretmen katıldı. Öğrenciler, 132 robotla başlayan ilk yarışmadan son yarışmaya kadar 18 bin 141 robot geliştirdi.

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2017'de düzenlenen 12. MEB Uluslararası Robot Yarışması, 11 ülkeden 2 bin 834 robotla düzenlendi. Samsun'da 2019'da yapılan yarışmanın 13'üncüsüne de 879 kurum, 3 bin 849 robotla başvurdu. 16 ülkenin 28 takımla yer aldığı yarışmaya 6 binin üzerinde kişi katıldı.

Uluslararası Robot Yarışmaları, mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

- "Yeni dönemde duyurduğumuz ilk büyük sosyal etkinlik"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, robot yarışmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarda son 2 yıldır ara verdikleri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin verdiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda, bu yıl Şanlıurfa'da düzenleyecekleri robot yarışmasının duyurdukları ilk büyük sosyal etkinlik olduğunu bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimiz 3 aylık bir sürede teknolojik olarak geliştirecekleri robotları sergileyecek. Tüm Türkiye'deki öğrencilerin katılımını bekliyoruz. Tarihin sıfır noktasında 'Göbeklitepe' teması ve 'Ahican tarihin sıfır noktasında' sloganıyla düzenlenecek yarışmayı 2 yıl önce gerçekleştirememiştik. Bu yıl büyük bir katılım bekliyoruz. Yarışmada yer alan hızlı çizgi izleyen, tasarla-çalıştır ve yumurta toplama kategorilerinde yarışan ekiplerden belirlenecek bir grup, TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacak."

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