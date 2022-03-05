Yargıtay damacanadaki sahte içkinin ticari olduğuna hükmetti

Yargıtay, yolcu otobüsünde ele geçirilen 2 damacana sahte rakıyla ilgili "kaçakçılık" suçundan yargılanan sanığa verilen beraat kararını bozarak, ele geçirilen içki miktarının ticari amaçlı olduğuna karar verdi.

Dairenin kararına göre, 10 Şubat 2016'da Aydın'dan İzmir istikametine giden yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, yolculardan birine ait olduğu belirlenen 19 litrelik 2 damacanada 38 litre sahte rakı ile bir rakı markasına ait 238 logo, şişe kapağı ve rakı imalatında kullanılan katı anason ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sahte rakının sahibi yolcunun, üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünün yasaya aykırı olduğuna kanaat getirerek, kararı bozdu.

Dairenin kararında, sanıktan ele geçirilen 38 litre kaçak alkollü içkinin miktar itibarıyla ticari miktar ve mahiyette olduğu kaydedildi. Dava konusu olayda, sanığın mahkumiyeti yerine, yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verildiği ifade edilen kararda, yerel mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verildiği belirtildi.