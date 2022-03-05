Barcelona, 18 yaşındaki Torre'yi transfer etti
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 3. Lig ekibi Racing Santander'in orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi renklerine bağladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 12:07
Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 5 milyon avro karşılığında transfer edildi.
Racing Santander'e yapılacak ödemenin, Torre'nin anlaşmadaki performans şartlarını sağlaması durumunda 20 milyon avroya kadar çıkabileceği belirtildi.
18 yaşındaki Torre'nin sezonu Racing Santander'de tamamlamasının ardından Barcelona B Takımı'na katılacağı aktarıldı.
Barcelona'yla 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Torre'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon avro olarak belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız