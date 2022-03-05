İzmir'de acil serviste güvenlik görevlilerini darbeden 3 kişi yakalandı
Karşıyaka ilçesi Ordu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan K.N, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 14:15
Durumu ağır olan K.N'ye yeniden canlandırma odasında müdahale edildi. Hastaneye gelen yaralının 3 yakınının odaya girmeye çalışması üzerine güvenlik görevlileri engel olmak istedi.
Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede sonucu 9 görevli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Hastane yönetiminin beyaz kod vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Başından yaralanan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Trafik kazasında yaralanan K.N'nin ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız