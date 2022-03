Ahmet Nur Çebi: Sergen hocanın altını oymadık!

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı kulüpte çalıştığı dönemde arkasından işler çevrildiği yönünde geride kalan hafta bir programda yorumlar yapıldığını aktararak, Beşiktaş'ta seçim dönemine yaklaşıldığı için bu tür konuların gündeme getirildiğini söyledi

Sergen Yalçın'ın iki kere istifa etmek istediğini ve kendisinin engellediğini dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye iyi top oynayarak yenildik. Bunun gecesinde Sergen Yalçın'la aramızda olmamış şeyleri alelacele söylemenin ne anlamı olabilir. Sergen Yalçın müzedeki 3 kupanın hocası. Onun zarar görmesini istemem. Sergen hocayla 1,5 ay içinde defalarca konuştuk. O bizim kıymetlimiz. Niye yıpratıyorsun hocayı? O bizim çocuğumuz, yarın gelecek bu kulüpte yeniden görev yapacak. Sergen hocanın da Önder (Karaveli) hocanın da yıpratılmasına müsaade etmeyeceğim. Sergen hoca sezon sonu görüşme talebimiz için, 'Başkanım dinlenmek istiyorum.' dedi. 15 gün sonra oturduk konuştuk. Hocamızın da gönlünü yerine getirdik. Ben Beşiktaş menfaati için pazarlık yaptım, suç mu işledim? Takımın şu anki durumundan hocayla geç anlaşma yapılması sorumlu tutuluyor. Sezon başlarken hocamız da memnundu. Yaşanan talihsizlikler herkesin başına gelebilir. Kendisi buranın çocuğu olduğu için iki kere hiçbir şey talep etmeden bırakmak istediğini söyledi. İkisini de ben frenledim. Seçime gidiyoruz, yapılan açıklamaların arkasında bu var diye düşünüyorum. Sergen hocanın altını ben oymadım. Kim kupa almak istemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Sergen hocanın altını oymadık. Sergen hoca başarılı olsun diye futbolcuların maaşlarını ve primlerini gününde ödedim. Hocasının altını oymak isteyen başkan, takımı sıkıntıya sokmak için bu ödemeleri yapmaz. Bunu neden yaptıklarını biliyorum çünkü seçim geldi."

'Faizi nasıl karşılayacağımızı çözmemiz gerekiyor'

Borçların faizinin 700 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Çebi, "Borç 4,5 milyar değil 3,9 milyar ama can sıkıcı. Hesapla ilgili çelişkili açıklamalar oluyor. Borcumuz 3,9 milyar net. Açıklanandan 600 milyon düşmemiz lazım. Gelirlerimiz var, beklediklerimiz var. Ben buraya geldiğimde 3,3 milyar liraydı borç. Bu borçlara yılda 600-700 milyon lira faiz ödüyoruz. Faizi nasıl karşılayacağımızı çözmemiz gerekiyor. Biz bu gemiyi yüzdürmeye çalıştık. 2,5 seneden beri çok sorun çözdük. Bundan sonraki dönem artık Beşiktaş'ın geleceğini planlamakla ilgili adım atılması gereken bir süreç. İkisini aynı anda yapamıyorsunuz. Kapıda icra memuru beklerken, futbolcu maaşını alamadığı için ihtarname çekerken, aynı anda Beşiktaş'ın yapılandırmasında zorlandırıyoruz. Her türlü sorun önümüze geldi. 7 sene, 10 sene bu kulübe hiçbir şey yapılmamış, hepsi bizim önümüze geldi. Biz de bunu bilerek talip olduk. Çözeriz, çözmeye çalışıyoruz. Üzüldüğüm konu şu, her şeyin bir an önce çözülmesini istiyorlar. Bazı şeyler çözüm beklerken, bunların çözülemeyeceği algısı oluşturuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçeyi kontrol etmeye çalıştıklarını dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Faiz canavarından, kur farkı ve enflasyon canavarından dolayı hesaplara yansıyanlar bizim elimizde değil. Borçları nasıl kapatacağız? Camia bir araya gelecek ve sırtlanacak. Gençlerden oluşturacağımız kadroda, düşük bütçeyle aldıklarımızı parlatmayla devam edeceğiz. Sabır gösterilmiyor. Sahaya bir genç çıkıyor, 'O mu çıkar, bu mu çıkar?' deniyor. Oynamayan adam nasıl gelişecek. Hem borcu kapatalım hem gençleri oynatmayalım, böyle olmaz." ifadelerini kullandı.

- "3 milyon 750 bin avro alan futbolcuya 750 bin avro öneren olmadı"

Futbolcularla uzun dönemli yapılan sözleşmelerin kendilerini zor duruma düşürdüğünü kaydeden Çebi, şunları aktardı:

"Geldiğimizden çok ağır kontratlar vardı. Bu kontratlardan bu sene ancak kurtulabiliyoruz. Bir Ljajic konusu var. 'Oynatmazsanız değerlendiremezsiniz.' denilerek eleştiriliyoruz. Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Bazı sporcularla ilgili elimizden geleni yapmamıza rağmen maalesef arkadaşlar gitmediler. 3 milyon 750 bin avro alan futbolcuya 750 bin avro bile öneren olmadı. '350 bin avroya git.' dediğimizde, 'Benim ne işim var oraya gideceğim, İstanbul'da keyfim iyi.' dedi. Sergen hoca da uğraştı. Sonra, 'Bu iş olmayacak. Bunun niyeti yok.' dedi. 12-13 kontrat bu sezon bitiyor. Hepsi çok yüksek rakamlı. Rıdvan (Yılmaz), Ersin (Destanoğlu), Serdar (Saatçı), Güven (Yalçın) gibi genç çocuklarımızın hepsi bizim zamanımızda oynatılıyor ve değerleri var. Rıdvan'ın talipleri var. Geçen sene yapmış olduğumuz futbol ekonomisinde bir hatamız yok. Batshuayi, Aboubakar'ın yerine alınmış bir arkadaştır. Aboubakar ile yaşananları geçen sene hatırlıyoruz. Daha devamı olamazdı. Pandemi döneminde hepsinin Kovid-19 olması, sakatlıklar olması da bizim kontrolümüz dışındaydı. Bunlarla 1 yıllık kontratlarımız var. Başarı durumuna göre devam edip etmeme hakkı bizde. Bizden sonra gelecek bir arkadaş olursa, kendisinin elini kolunu bağlayacak uzun vadeli kontratlar yok. Bunu dikkatle bu hale getirdik."

Teknik direktör Önder Karaveli'ye sahip çıkacağını söyleyen Çebi, "Öz kaynaklardan gelmiş bir hocamızla devam ediyoruz. Kimse sabır göstermiyor ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem bana yetki verdiniz, ben hesabını gelir veririm. Hocamızı her maçtan sonra yerin dibine sokmaya çalışan, Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş yorumcular var. Biraz motive etmeyi deneseniz ne olur? Hemen ip çekiliyor. Siz ip çekin ama ben çektirmeyeceğim. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın öz kaynaklarına yöneleceğim ve yapabildiğim kadar yapacağım." şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili tepki göstermediği yönündeki eleştirilere de cevap veren başkan Çebi, "Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Gidiyoruz, bağırıyoruz çağırıyoruz, dosya sunuyoruz. Cinayet işleyemem kusura bakmayın. Beni kale almıyorlarsa, kale alan bir başkan bulursunuz. Gereğini yapmadığımız şeklinde algı oluşturulması beni rahatsız ediyor." açıklamasını yaptı.

Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in 97 milyon lira alacağı ile ilgili konuşan Çebi, şunları aktardı:

"Protokolde, 'Karşılıklı iki taraf feragat etmiştir' diyor. Yıldırım Demirören 97 milyon civarı alacağından, Beşiktaş Kulübü de ibrasızlığa karar veren mahkemenin belirttiği Del Bosque ve Ferrari zararlarından feragat etmiş. Bunun karşılığında 97 milyon TL alındı. Bunu camia ister bağış, ister feragat olarak kabul eder, ister zararlara sayar. Bunu camianın takdirine bırakıyorum. Ben bu parayı almak için masaya oturdum. Hesabı görmek bana nasip oldu. Karşılıklı feragat edildiğini, verilen zararları kat be kat aldığımı düşünüyorum. Bana güvenin ve lütfen huzurlu olun. Vermiş olduğu başka zararlar var ise camia da hesabını sorabilir. Kafanızda olabilir ama kağıt üstünde sorulacak başka bir şey yoktur."

Geçmiş dönemdeki bütçe aşımı davası ile ilgili olarak ise Çebi, "KPMG raporu 10 yılı ihtiva ediyor. Bununla ilgili bugünkü çalışmalar başladı ve yolun yarısına geldik. Önümüzdeki hafta 12 dava açılmış olacak. Bize, 'Dava açmaz, bu raporu ortaya çıkartmaz.' diyenler, şimdi bir mecraya döndüler. SPK'ye, İçişleri Bakanlığına dosya gitti. Bu konularda bize zaman tanıyın. Söz veriyorum geçen hafta düğmeye bastım, tamamlatacağım. Bütçede aşım var mı? Kime ait? Ne kadar? Hangi dönem? konuyu inceleteceğime, tespit edeceğime, hukuk önünde, uzmanlar önünde yaptıracağıma söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.