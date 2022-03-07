Alan değiştiren öğretmenler, il içi veya il dışı yer değiştirmeye başvurabilir mi?

İl içi yer değiştirmelerde: Öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirlenen sürelerde görev yapanlara yer değiştirme başvuru hakkı verilmektedir.

BULUNDUĞU OKULDA 3 YILINI DOLDURANLARA İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DE BAŞVURU HAKKI VERİLMEKTEDİR

Yönetmeliğin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 1. fıkralarında bu süreye yer verilmiştir.

"(1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır."

Yönetmeliğin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 3. ve 4. fıkralarında 3 yıl şartının aranmadığı durumlara yer verilmiştir.

İŞTE 3 YIL ŞARTININ ARANMADIĞI DURUMLAR

"(3) İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak isteyenler ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz."

"(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir."

Dikkat edileceği üzere yönetmeliğin 3 yıl şartının aranmadığı şartlarının yer aldığı maddesinde alan değiştirme hususu yer almamaktadır.

ALAN DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERDEN HANGİLERİ İL İÇİ VEYA İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR

Ayrıca 2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler" başlıklı 4. maddesindeki; "4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir." açıklamalarına göre sadece kendi okulu veya kurumunda alan değiştiren öğretmenlerin 3 yıllık süresinin hesabında; eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirileceği açıklanmıştır.

Bu durumda alan değiştiren öğretmenler; alan değiştirdikleri okul veya kurumda 3 yılını doldurmadan il içi yer değiştirmeye başvuramazlar.

Sadece kendi okul veya kurumunda alan değiştiren öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilerek 3 yılı doldurmaları halinde il içi yer değiştirmeye başvurabilirler.

Alan değiştiren tüm öğretmenler ise bulundukları ilde 3yılını doldurmaları halinde il dışı yer değiştirmeye başvurabilirler.

Ahmet KANDEMİR