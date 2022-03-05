Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: KAR YAĞIŞI YOĞUN OLUR, ULAŞIMA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere soğuk hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.

İSTANBUL'DA SICAKLIK PERŞEMBE GÜNÜ SIFIR DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahmin haritasında da sıcaklıkların hafta başından bu yana düşeceği görülüyor. İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL TÜM HAFTA YAĞMURLU

Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul'da yağış yarın başlayacak ve tüm hafta etkisini sürdürecek ve hafta sonuna doğru yağmur yerini kar yağışına bırakacak.

OCAK SONUNDA KAR İSTANBUL'U FELÇ ETMİŞTİ

İstanbul'da 25 Ocak'ta başlayan kar yağışı 3 gün boyunca şiddetini artırarak devam etmişti. İstanbul'un bazı bölgelerinde kar kalınlığı 85 santimetreye kadar çıkmıştı. Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Mahmutbey TEM otoyolu mevkinde çok sayıda araç yolda kalmıştı

5 Günlük Hava Tahminleri