MEB, aşçı ve aşçı yardımcılarının görev tanımını yapacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 aşçı, aşçı yardımcısı ataması yapmış bu kadrolardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli aşçı, aşçı yardımcısı ataması için tekrar duyuruya çıkmıştır.

Bu minvalde MEB kadrolarına aşçı ve aşçı yardımcıları da katılmıştır.

Peki, MEB kadrolarında öğretmen dışında yer alan personelin görev tanımları yapılmış mıdır? Örneğin ahçı ve yardımcılarının görev tanımları hizmetlinin görev tanımı yapılmış mıdır?

Örneğin Sağlık Bakanlığı Kendi Çalışanların Görev Tanımlarını 2014 Yılında Yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı, 48 unvanda çalışan personelin görev tanımlarını yaparak "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

MEB ise Görev Tanımları Hususunu 2008 Yılında Gündeme Getirmiştir.

MEB Kurum İdari Kurulu Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi şu şekildedir:

"4-"Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin iş tanımları açık ve net bir şekilde belirlenmelidir."

önerisi ile ilgili olarak çalışma başlatılması önerileri üzerinde görüş birliğine varılmıştır."

Ancak bu açık mutabakata rağmen, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin görev tanımları hususu, 2008 yılından 2012 yılına kadar gündeme hiç gelmemiştir.

MEB Kurum İdari Kurulu Nisan 2008 Çalışma Raporu için Tıklayınız

MEB; "Görev Tanımları 2013 Yılının İkinci Yarısında Tamamlanacak" Sözü Vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün, 18.12.2012 tarih ve 229642 sayılı yazılarında, "Görev tanımları" konusuna değinilmiş.

Cevabi yazıda; "Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında Milli Eğilim Bakanlığının süreç hiyerarşisi belirlenmiş olup idari ve mali iş süreçlerinin haritalandırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının iş süreçleri bir kitapta toplanacağı belirtilmiştir.

Ardından yapılacak olan iş etüdü, iş analizi, iş gerekleri ve nitelikleri ile görev tanımları çalışmalarına başlanacaktır Halihazırda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 72 adet kadro unvanının görev tanımları taslak olarak yapılmış çalışmalar devam ermektedir.

Tüm bu çalışmalar bir iş paketi halinde 2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması planlanmaktadır." açıklamasına yer verilmişti.

Fakat "2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması" sözü verilen "Görev tanımları" 2022 yılı Mart ayına girmemize rağmen kamuoyuna açıklanmamıştır.

Eğitim Çalışanlarının Görev Tanımları Bir An Önce Yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği ve 14 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.

Ahmet KANDEMİR