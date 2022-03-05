Putin: Uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilanı gibidir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin onuncu gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir açıklama yaptı. Putin, Ukrayna'da her şeyin planlandığını ve Rus ordusunun özel askeri operasyonun bir parçası olarak hedeflerini gerçekleştireceğini söyledi.

Rus havayolu şirketlerinin kadın çalışanları ile buluşan Putin, Ukrayna'daki özel operasyonun amaçları ile ilgili soruları yanıtladı.

Putin, "Bunu daha operasyonun başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim. Şüphesiz zor bir karardı" diye konuştu.

Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını "savaş ilanına" benzeten Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini savundu ve Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusça konuşanları ve kendi çıkarlarını savunması gerektiğini söyledi.

Kremlin lideri, Rusya'nın Ukrayna'nın "askerden arındırılmasını" ve Ukrayna'nın tarafsız bir statüye sahip olmasını istediğini söyledi.