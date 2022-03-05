Denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza yazıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz uçağıyla rutin denetimler sırasında Başiskele ilçesindeki limanda bir kuru yük gemisinin yakıt alımı esnasında denizi kirlettiği tespit edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye ulaşarak liman yetkilileriyle yakıtın denize daha fazla akmasını önleyecek tedbirler aldı.

Ekipleri tarafından, "Çevre Kanunu" çerçevesinde "Vanuatu" bayraklı gemiye 1 milyon 624 bin 713 lira ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan, denetleme ekipleriyle de denizden denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemilere ağır para cezaları ve kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.