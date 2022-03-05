Bakan Koca'dan 'Kadro' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kontenjanlarının artırıldığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Mart 2022 21:09
Bakan Koca tweetinde: YARIN, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yapılıyor. Büyük emekler vererek, dünyada en zor sınavlar arasında kabul edilen TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu vesileyle, bazı önemli gelişmeleri 4 başlıkta hatırlatmak ve paylaşmak istiyorum:
Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak.
Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak. İfadelerini kullandıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız