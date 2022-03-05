İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor
İsrail Devlet Başkanı Issac Herzog, 9- 10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Mart 2022 22:20
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9- 10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız