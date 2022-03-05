Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir cevheri yüklü 7 vagonun devrilmesi sonucu demir yolu trafiğe kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 22:39
Maden Mahallesi'nde, Divriği ilçesinden Malatya istikametine giden yük treninin demir cevheri yüklü 7 vagonu henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Devrilen vagonların kaldırılması için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız