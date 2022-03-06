Aşiret ağası, Chalsea'ya talip oldu! Abramovich satış için Türkiye'de

İngiliz basınından Daily Maily'in özel haberine göre, Rus milyarder Roman Abramovich'in Chelsea'nin satış işlemleri için lüks yatıyla Moskova'dan İstanbul'a geldiği iddia edildi. İstanbul'a gelen Abramovich'in ardından Ankara'ya uçtuğu belirtildi. Seyahat detaylarına dair bilgiler paylaşılırken, haberde Muhsin Bayrak ve ailesi ile ilgili bilgiler aktarıldı.

"8 MİLYAR STERLİN SERVETİ VAR"



Haberde Bitlisli aşiret lideri Muhsin Bayrak'ın 8 milyar sterlin serveti olduğu belirtilerek, , "8 milyar sterlinlik serveti var. Chelsea için 3 milyar sterlinlik teklif yaptı." ifadeleri yer aldı.

"TÜRK BAYRAĞINI LONDRA'DA DALGALANDIRMAK İSTİYOR"



Aşiret ağasının Türk bayrağını Londra'da dalgalandırmak istediği söylenerek, "Türk bayrağını Londra'da dalgalandırmak istiyor. Abramovich'le yaptığı görüşmede imza aşamasına geldiklerini söyledi" denildi.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?



AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Bitlis merkezli 'Mutki Aşireti'nin lideri. Yurt çapında 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, ülkenin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor. 90'lı yıllarda doğuda yaşanan terör sebebiyle köylerinden göç etmek zorunda bırakılan Bayrak ailesi, Mutki aşiretine mensup. Aşiretin lideri Muhsin Bayrak, 12 kişi stationwagon bir arabanın içinde üst üste geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı.

Muhsin Bayrak "Aşireti Kurumsallaştıran Ağa" kimliği ile tanınıyor. Büyük aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.