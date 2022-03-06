Gazeteci Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye gazetesinde başladı.

Yaşar, 1994 yılına kadar sırasıyla sağlık, polis-adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. TGRT ve Türkiye Gazetesinin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi. Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.