PKK Rusların safında

Terör örgütü PKK-PYD, işgal ettiği Suriye'nin Menbiç, Tel Temir, Tel Rıfat, Ayn İsa, Tabka, Kamışlı bölgelerinden militanlarını Ukrayna'ya karşı savaşmaya gönderdi. Kamışlı Havalimanı'ndan kalkan Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı, 60 PKK/PYD'liyi Irak, İran, Ermenistan koridorunu kullanarak Belarus'a (Beyaz Rusya) götürdü. PKK'lı teröristler, daha sonra buradan Kharkiv cephe hattına taşındı. Eli kanlı örgüt PKK/PYD, saldırılar başladığında terörist olarak nitelendirdiği Ukrayna ordusuna karşı Rus güçlerine zafer dileğinde bulundu. Ardından örgüt içi bir bildiri hazırlanarak tüm bölgelerden Rus ordusuna destek amaçlı gönüllü birliği kurulması istendi. İlk aşamada belirlenen 60 kişilik terör grubunun isimleri Kamışlı'da bulunan Rus yönetimi ile paylaşıldı ve 2 Mart'ta cephe hattına gönderildi.

SURİYE'DEN GİDENLERİN SAYISI 500'Ü BULDU

Gazetemize konuşan Suriye Milli Ordu Sözcüsü Albay Yusuf Hamud, geçtiğimiz yıllarda Astana mutabakatı ile ateşkes bölgesi olarak ilan edilen Dera, Hama, Humus, Guta ile birlikte Lazkiye ve Suveyda'dan 500 militanın Himeymim Rus karargahına getirildiği bilgisini verdi. Hamud, bununla birlikte Wagner militanlarının büyük oranda Suriye'yi terk ettiğini ve Ukrayna'ya götürüldüğünü aktardı. Suriye'den yapılan nakil işleminin 250'şerli gruplar halinde gerçekleştiğini belirten Yusuf Hamud "İlk kafile Belarus'a indi ve Kiev'e yönlendirildi. İkincisi ise Lugansk hattına konuşlandırıldı. Suriye'den taşınanlar arasında önemli bir kısmı Libya'da da savaştırılan paralı militanlardı. Suriye'nin farklı bölgelerinde Rejim güçleri ve Rus görevlilerin paralı militan toplama faaliyeti devam ediyor" dedi.

YILMAZ BİLGEN