Toyota Türkiye üretime ara veriyor
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 10:14
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.
2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız