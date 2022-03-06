Ukrayna: 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti

MEB'den dört hususta görüş yazısı

MEB; "Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sağlık raporu kesintisi yapılır mı?", "Müze ve örenyeri ziyaretlerinden ücretsiz kimler faydalanır?", "Çırak, kalfa ile öğrencilerin iş yerindeki mesleki eğitimlerinden sorumlu olan personel olarak kimler görevlendirilir?" ve "Özel eğitimde bir sınıfta iki sınıf rehber öğretmeni olabilir mi?" sorularını cevaplandırdı.