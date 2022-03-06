Gelecek hafta soğuk hava ve kar yağışı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, hissedilir derecede azalacak. Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.

Haftanın ilk günü yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak.

Salı günü, ülke genelinin tamamında yağış beklenirken, yağışlar iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Çarşamba günü, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı görülecek. Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 2-4, İstanbul'da 4-5, İzmir'de 11-7, Konya'da 0-7, Sivas'ta 0-3, Samsun'da 4-5, Diyarbakır'da 10-11, Antalya'da 11-14, Van'da 6-7 derece olacak.

Perşembe günü ise Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.