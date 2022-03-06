Onu elektrik direği üzerinde gören dönüp bir daha bakıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından koruma alanlarıyla ilgili açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından koruma alanlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan Putin'e: Hep birlikte barışın yolunu açalım
Erdoğan'dan Putin'e: Hep birlikte barışın yolunu açalım
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren asansör kararı
Yargıtay'dan kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren asansör kararı
Yerli kömürün fiyatı 1 haftada 2,5 kat arttı
Yerli kömürün fiyatı 1 haftada 2,5 kat arttı
Gelecek hafta soğuk hava ve kar yağışı hava etkili olacak
Gelecek hafta soğuk hava ve kar yağışı hava etkili olacak
TOKİ'den borcunu kapatacaklara yönelik indirim kampanyası
TOKİ'den borcunu kapatacaklara yönelik indirim kampanyası
106 bin sahte çalışanın, sigortalılığı iptal edildi
106 bin sahte çalışanın, sigortalılığı iptal edildi
Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi paketinin detayları
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi paketinin detayları
İlk rapor yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım
İlk rapor yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım
Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı stoğu açıklaması
Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı stoğu açıklaması
Seçim Yasası bu hafta Meclis'e geliyor
Seçim Yasası bu hafta Meclis'e geliyor
Petrolde en kötü daha görülmedi!
Petrolde en kötü daha görülmedi!
EPDK'ya yetki veriliyor! Elektrikte ani fiyat artışı önlenecek
EPDK'ya yetki veriliyor! Elektrikte ani fiyat artışı önlenecek
Türk cerrahisi kan kaybediyor!
Türk cerrahisi kan kaybediyor!
Ekmek krizi korkusu: Buğday fiyatları yüzde 40 arttı
Ekmek krizi korkusu: Buğday fiyatları yüzde 40 arttı
Sipariş iptalleri başladı, çözüm yerli madende
Sipariş iptalleri başladı, çözüm yerli madende
Tarım Bakanlığı, FETÖ'den gözaltı haberini yalanladı
Tarım Bakanlığı, FETÖ'den gözaltı haberini yalanladı
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu
Bakan Koca'dan 'asistan kadrosu' açıklaması
Bakan Koca'dan 'asistan kadrosu' açıklaması
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da başörtülü kadınların restorana alınmadığı iddiasına resen inceleme
İstanbul'da başörtülü kadınların restorana alınmadığı iddiasına resen inceleme
Buğday fiyatlarındaki artış yüzde 40'ı aştı
Buğday fiyatlarındaki artış yüzde 40'ı aştı
KVKK'dan Martı açıklaması: Bilgiler sızdırıldı
KVKK'dan Martı açıklaması: Bilgiler sızdırıldı
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Akaryakıta bir zam daha! Motorin 22 TL'yi aşıyor
Akaryakıta bir zam daha! Motorin 22 TL'yi aşıyor
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Bakan Soylu: Çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz!
Bakan Soylu: Çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz!
Bakanlıktan 'vadesi geçmiş vergi borcu' kararı
Bakanlıktan 'vadesi geçmiş vergi borcu' kararı
2 Belediye 145 personel almak için ilana çıktı
2 Belediye 145 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Onu elektrik direği üzerinde gören dönüp bir daha bakıyor

Sakarya'da elektrik dağıtım şirketinde arıza görevlisi tek kadın olarak çalışan Fatma Ardıç, 15 yıldır metrelerce yükseklikte ter dökerek cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor. Zihinlerdeki 'erkek işi' algısını sahada tersine çeviren Ardıç, "Beni görenler çok şaşırıyor, kadından elektrikçi mi olur diye. Bu meslek, enerji sektörü hep erkeğe adapte edilmiş gibi görünse de bizim başarabildiğimizi görenler çok takdir ediyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 14:12
Yazdır
Onu elektrik direği üzerinde gören dönüp bir daha bakıyor

Küçüklüğünü elektronik alet mekanizmalarıyla oynayarak geçiren ve lisede elektrik bölümünü tercih ederek 40 kişilik sınıfta tek kız olan Fatma Ardıç, bugün 4 ilin elektrik hatlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. 3 yıllık teknisyenlik eğitiminin ardından 2007 yılında SEDAŞ'ta iş hayatına atılan iki çocuk annesi Ardıç, yaklaşık 15 yıldır metrelerce yükseklikteki direklerde ter dökerek, enerji sektöründeki 'erkek işi' kalıp yargısını yıkıyor. Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da elektrik dağıtım yapan SEDAŞ'ın elektrik direklerinde oluşan arızalar Ardıç'ın ojeli parmakları tarafından onarılıyor.

Kaskını, eldivenini ve koruyucu aparatlarını takarak işini en iyi şekilde tamamlayan Ardıç, enerji sektörünün 'erkek işi' olduğu algısını sahada tersine çeviriyor. Metrelerce yükseklikteki elektrik direklerinde arızaları gideren Fatma Ardıç'ı bazı vatandaşlar ise şaşkınlıkla seyrediyor. Cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini toplayan ve işini severek yapan Ardıç, mesleğinde başarıya giden yolu anlattı.

"Erkek işi olarak görülüyor, aslında öyle bir ayrım olmaması lazım"

Yaptığı işte kadın-erkek ayrımı olmadığına dikkat çeken Fatma Ardıç, "Ben elektrik bölümü mezunuyum, elektrik teknisyeniyim. Çocukluğumdan beri elektrikli aletlere aşırı bir ilgim var. Evde ne kadar radyo, televizyon varsa kurcalayıp bozmuşluğum vardır. Tamir etmeye çalıştığım ama geri toparlayamadım, vidasını arttırdığım elektronik aletler vardır. Şimdi yaptığım meslekle ise herkesin radyosunun, televizyonunun çalışmasını sağlıyorum. İşim erkek işi olarak görülüyor, aslında öyle bir ayrım olmaması lazım. İşimin zorlukları olduğu kadar heyecanlı ve keyifli tarafları da var. Ekip arkadaşlarım bu konuda bana o kadar destek oluyorlar ki. Kadın-erkek çalışma esnasında süper işler ortaya çıkarabiliyoruz" dedi.

"Görenler çok şaşırıyor"

Kendisini gören bazı vatandaşların şaşırdığını dile getiren Ardıç, "Beni görenler çok şaşırıyor, kadından elektrikçi mi olur diye. Bu meslek, bu iş, enerji sektörü hep erkeğe adapte edilmiş gibi görünse de bizim başarabildiğimizi görenler çok takdir ediyor. Hususi işimin bitmesini bekleyen ve teşekkür eden vatandaşlarımız var, onlarla çok güzel diyaloglarımız oluyor. Kadın-erkek algısını değiştirdiğimi söyleyebilirim çünkü vatandaşta bu konuda artık o kesin tavrını bırakmış durumda. Çalıştığım esnada denk gelen bazı kadınlar ise, 'tebrik ediyoruz, seninle gurur duyuyoruz, sayımız artar inşallah' diyerek onlarda benimle beraber onurlanıyor, gururlanıyorlar. Böyle olunca da yapamayacağımız iş yok diyerekten daha çok şahlanıyoruz, heyecanımız ve çalışma isteğimiz artıyor. Bu konuda çalıştığım sektörde işverenim de çok destek çıkıyor. Ve kadın çalışanlara yönelik yaptığımız birçok proje ve çalışma var. İnşallah sayımız artar, tek temenni ve dileğim bu" diye konuştu.

"'Sağ ol elektrik geldi' denilince bizim bütün yorgunluğumuz geçiyor"

Meslek hayatında yaşadığı zorluklardan da bahseden Fatma Ardıç, "Çok gurur veriyor mesleğim iyi ki seçmişim diyorum. Gördüğüm her yerde kız çocuklarımıza da bahsediyorum. Enerji sektöründe sayımız o kadar az ki, çoğalması için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız inşallah. Zorlukları var; insan ve hayvan faktörü, hava şartları var. Bunlarla baş ederken bir tık modumuz düşme aşamasına yaklaşırken, oradan vatandaşın biri gelip 'Sağ ol elektrik geldi' diye gelince bizim bütün yorgunluğumuz geçiyor" şeklinde konuştu.

"Kadınların başaramayacağı iş yok, yeter ki istesinler"

Genç kadınlara enerji sektörünü yönelmelerini tavsiye eden Ardıç, "Kadınların başaramayacağı iş yok, yeter ki istesinler. Yeter ki kendilerine bu konuda güvensinler, ben başardım ve herkes başarabilir. Ben iki çocuk annesi olarak yıllardır bu işin içerisindeyim 14-15 yıldır. Bütün kadınlara ve kız çocuklarımıza tavsiye ediyorum, kesinlikle mesleği seçmekte tereddüt etmesinler. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi
Necip Sever son yolculuğuna uğurlandı
Necip Sever son yolculuğuna uğurlandı
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
Başkentte' Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi' yapıldı
Başkentte' Yükselen Kadın Yükselen Türkiye Mitingi' yapıldı
THY'den çocuklu ailelere özel kontuar hizmeti
THY'den çocuklu ailelere özel kontuar hizmeti
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

'Denetim sırasında memurların yaşadığı tacizler' mahkeme kararına yansıdı

Danıştay 13. Dairesinin bir kararında yer alan açıklamalar, şirketlere denetim için giden denetim elemanlarını yaşadıkları tacizi göz önüne serdi.
Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Personeline 'pis köle' diyen ilçe müftüsüyle ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Müftüsü olarak görev yapan davacının hakkında çok sayıda suçlama nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'den dört hususta görüş yazısı

MEB'den dört hususta görüş yazısı

MEB; "Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sağlık raporu kesintisi yapılır mı?", "Müze ve örenyeri ziyaretlerinden ücretsiz kimler faydalanır?", "Çırak, kalfa ile öğrencilerin iş yerindeki mesleki eğitimlerinden sorumlu olan personel olarak kimler görevlendirilir?" ve "Özel eğitimde bir sınıfta iki sınıf rehber öğretmeni olabilir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, down sendromunda doktoru kusurlu buldu

Yargıtay, çocuğu down sendromlu olduğunu tespit edemeyen doktorun kusurlu olduğuna hükmetti
703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar.